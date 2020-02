Des moments d’égarement

Shea Weber et Ben Chiarot n’ont pas connu leur meilleur match face aux Blue Jackets de Columbus. En fin de troisième période, Weber a gaffé sur le but de Gustav Nyquist dans un filet désert. Il s’est repris quelques secondes plus tard en déjouant Elvis Merzlikins. Mais il était trop tard.

« Les Blue Jackets jouent comme le style des séries, ils se battent pour une place. Ils ne donnent pas beaucoup d’occasions. J’ai le sentiment que nous avons rivalisé avec eux pour la majorité de la rencontre, mais il y a eu trop de moments d’égarement. »

– Shea Weber

Pierre-Luc Dubois a marqué le premier de ses deux buts sur une échappée en première période. Le numéro 18 a décrit la scène.

« J’ai vu le défenseur [Ben Chiarot] s’amener comme un train, alors j’ai essayé de m’éloigner le plus rapidement possible. J’avais l’intention de tirer au filet, mais j’ai changé d’avis au dernier instant. C’était comme une échappée à partir de la ligne bleue. Je voulais éviter de trop réfléchir. »

– Pierre-Luc Dubois

Max Domi a descendu dans la hiérarchie de l’équipe. Avec l’émergence de Nick Suzuki, il se retrouve maintenant avec le rôle de troisième centre. Face aux Jackets, il a toutefois freiné une série de 13 matchs sans but.

« Quand tu perds, c’est toujours frustrant. Il faut juste l’oublier et penser au prochain match. Nous devrons rebondir rapidement. Les Blue Jackets ont une très bonne équipe, nous n’avons pas abandonné avec deux buts à la fin. »

– Max Domi