Divertissant à souhait!

Jusqu’à présent, on n’avait encore jamais lu de romans signés Leah Hager Cohen. Ce qu’on regrette, cette auteure américaine ne manquant certes pas d’humour.

Il n’y a qu’à ouvrir ce livre pour entrer directement chez les Erlend-Blumenthal--, qui habitent une grosse maison qu’on se transmet de génération en génération. Si grosse qu’elle a longtemps abrité au rez-de-chaussée la poste et l’épicerie de Rundle Junction, un petit village situé dans l’État de New York.

Mais plus rien de tel aujourd’hui. Entre ses murs, il n’y a désormais que Bennie et Walter, ainsi que leurs quatre enfants. Du moins pour l’instant. Parce que d’ici quelques jours, Clem, leur fille aînée, va se marier avec Diggs, sa petite amie afro-américaine. Et devinez où la plupart des invités conviés à la fête seront hébergés ! Eh oui, chez les Erlend-Blumenthal ! Même s’il n’arrête pas de pleuvoir, il a en effet été prévu que le mariage se déroulerait dans leur vaste jardin.

Pour le meilleur seulement !

Au fil des pages, on verra ainsi débarquer les toutes jeunes demoiselles d’honneur de Clem, les frère et sœur de Bennie ou la très vieille et un brin sénile Tante Glad, qui est d’ailleurs une ancienne habitante des lieux. À eux ensuite de se débrouiller pour réussir à s’entendre et à passer agréablement le temps... ce qui, bien sûr, ne sera pas si facile que ça ! Entre autres parce que Bennie et Walter songent très sérieusement à vendre leur maison, Rundle Junction commençant à accueillir un peu trop de Juifs ultra-orthodoxes à leur goût.

Une lecture absolument jouissive qui nous amène réellement à réfléchir sur la vie de famille... et tout ce qu’on serait prêt à faire pour elle.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La petite voleuse de la soie

Photo courtoisie

Même si elle s’appelle Étoile du Nord, l’héroïne de ce roman historique n’est pas nécessairement née sous une bonne étoile : après avoir perdu sa mère à l’âge de quatre ans, elle sera en effet séquestrée dans une ferme à cocons où elle finira par devenir l’une des meilleures brodeuses de l’Empire. L’histoire, qui se déroule au IIIe siècle de notre ère, nous permet ainsi d’en apprendre beaucoup sur la route de la soie et la Chine antique.

Les mots voyageurs

Photo courtoisie

Grâce à ce livre offert depuis peu en format de poche, on ne tardera pas à comprendre une chose : le français compte plein, plein, plein de mots étrangers ! Bien sûr, on songera spontanément à building, yogourt, pizza ou fjord. Mais il y a aussi céleri, boutique, flaque, vacarme, joli, pacotille, sofa, politesse, etc. Des termes dont l’origine est chaque fois expliquée de façon simple et vivante. Un coup de cœur.

By order of the Peaky Blinders

Photo courtoisie

Un livre grand format... qui nous ouvre toutes grandes les portes de l’univers des Peaky Blinders, le célèbre groupe de gangsters dont on peut suivre les tribulations sur Netflix. En plus de l’intro signée Steven Knight, créateur et scénariste de cette série culte, on pourra ainsi découvrir ce que l’acteur Cillian Murphy pense du personnage de Thomas Shelby, ou apprendre une foule de choses sur les décors, la musique et les costumes.

Journal de bord du succès

Photo courtoisie

Si l’une de nos résolutions 2020 est de passer à l’action et de réaliser tel ou tel projet, ce journal de bord sera sans conteste l’un de nos meilleurs alliés. Conçu pour nous épauler, nous guider et stimuler notre motivation, il nous aidera non seulement à atteindre les objectifs fixés, mais à toujours vouloir continuer à aller de l’avant. À essayer !

Frissons garantis

Que les ombres passent aux aveux

Photo courtoisie

Pour des raisons qu’on n’expliquera pas ici, Jessie Belcher, une romancière de 34 ans, a dû retourner vivre chez son grand-père. Seulement voilà. Son Grand-Pa n’est plus tout jeune, et à peine arrivée, Jessie perdra l’une des rares personnes à l’avoir réellement aimée. Sa seule consolation ? Une enveloppe expédiée de façon anonyme. Elle contient de nombreuses coupures de journaux dans lesquelles l’ancienne gouvernante des Webson affirme avoir été agressée par l’Enfant perdu d’Eden Woods. Qui sont les Webson ? Et quid de cette histoire d’enfant perdu ? C’est ce que Jessie cherchera à savoir car, à court d’inspiration depuis des années, elle est persuadée d’enfin tenir un excellent sujet de roman.

Trente ans plus tôt, pris de folie meurtrière, le riche homme d’affaires Franklin Webson aurait en effet massacré sa famille à coups de fusil. Mais curieusement, jamais le corps du petit Toby, six ans, n’a été retrouvé et encore aujourd’hui, certains pensent qu’il vit toujours quelque part à Eden Woods, la sombre forêt qui abritait des regards le somptueux manoir des Webson.

Jessie, qui se rendra sur place pour enquêter, découvrira ainsi une ville étrange, avec des habitants qui n’ont rien à envier au joueur de banjo du film Délivrance. À elle seule, l’atmosphère des lieux a d’ailleurs réussi à nous glacer le sang !