L’adolescence en balados

Être adolescent n’a jamais été facile.

Nous parlons cependant de plus en plus de l’anxiété qui semble affliger les jeunes d’aujourd’hui.

En tant qu’adulte, il peut être facile de diminuer la détresse ressentie durant ce moment de transition ou d’oublier les épisodes pénibles de cette période.

Un moment difficile semble souvent moins dur lorsque passé.

Une chose est certaine, expliquer ce concept à un jeune n’améliorera pas nécessairement vos chances que l’adolescent en question vienne vous voir pour parler de ses problèmes.

Si je me fie à ma propre adolescence, les gens qui cherchent le plus à nous aider sont souvent les gens que nous voulons le moins écouter à cet âge.

Dur dur d’être un ado ou un de ses proches.

Bien qu’il n’existe pas de solution magique pour passer à travers l’adolescence sans quelques ecchymoses ou de phrase miracle pour adultes voulant parler des grands enjeux avec les jeunes, certains balados peuvent peut-être aider à remédier à ce manque de dialogue.

Sexe, drogue et philosophie

Message pour tous parents et proches d’adolescents: la majorité des jeunes discutent de sujets que vous considérez probablement trop matures pour leur âge.

Sexe, drogue et philosophie sont sujets à discussions dans les écoles secondaires du pays.

Les meilleurs balados pour adolescents acceptent cette vérité et abordent de front les grands thèmes qui occupent l’esprit des jeunes d’aujourd’hui.

Que ce soit en donnant la parole aux jeunes ou en proposant le point de vue d’experts, ces productions offrent une panoplie d’options pour les curieux.

Un balado ne vaudra jamais une bonne vieille conversation en personne, mais certaines productions ont le potentiel d’en aider quelques-uns.

*Relisez le texte d’Accros aux balados de la semaine dernière pour des suggestions pour enfants ou attendez celui de la semaine prochaine pour les meilleurs balados pour parents.

5 balados qui parleront aux ados

Entre – Louie Media

Un balado particulièrement bien fait à propos du délicat passage de l’enfance à l’adolescence. La première saison d’Entre vous fera découvrir le vie de Justine, une jeune fille très intelligente qui passe à travers maintes épreuves communes à tout début d’adolescence. La saison 2 quant à elle raconte l’histoire de Lucien, 11 ans, et Julie, 8 ans, qui apprennent à vivre dans leur famille recomposée.

Bienvenue à la Cité-des-Prairies – Urbania et Ici Radio-Canada Première

Ce nouveau balado québécois vous propose de rencontrer cinq jeunes placés dans le centre jeunesse abritant les mineurs aux dossiers les plus lourds du Grand Montréal à l’aube d’un important tournoi de hockey. Parfois difficile d’écoute étant donné la dure réalité de ces adolescents, Bienvenue à la Cité-des-Prairies vous forcera à remettre en perspective vos problèmes du quotidien.

Prends-en de la graine – Margot

Cette production française donne la parole à des adolescents aussi tous différents les uns des autres qui vous racontent des histoires souvent très personnelles. À travers ces récits, ces jeunes aborderont des thématiques qui feront écho à ce que beaucoup d’adolescents vivent au jour le jour.

Sexplorer

Que vous l’acceptiez ou non, les ados parlent beaucoup de sexe et y pensent encore plus. Si vous préférez qu’ils aient un point de référence en éducation sexuelle, le balado Sexplorer est bon balado à leur proposer. Cette production n’est pas nécessairement conçue pour les adolescents, mais le ton utilisé et les sujets traités peuvent très bien convenir à des jeunes sur le point d’atteindre l’âge adulte.

*Pour une excellente alternative, mais en anglais, écoutez Digital Love

Les jeunes sages – Ici Radio-Canada Première

En tandem avec des invités de renoms tels Jean-Martin Aussant et Marianne St-Gelais, des jeunes de 7 à 15 ans s’attaquent à des questions philosophiques aux importantes implications. Est-ce qu’être différent est dangereux? Avons-nous le droit de dire tout ce que nous voulons? Un bon balado pour encourager jeunes et moins jeunes à se creuser les méninges.