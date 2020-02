Le football amateur chute toujours

Les efforts considérables pour rendre le football plus sécuritaire semblent ne pas avoir été suffisants pour freiner sa dégringolade. Durement touché par la crise des commotions cérébrales, le sport a perdu plus de 5000 athlètes depuis 2012 aux niveaux scolaire et civil.

Depuis plusieurs années, le football ne cesse de perdre des plumes auprès des jeunes sportifs. Passant du troisième sport scolaire le plus pratiqué à l’époque, il a glissé au septième rang l’an dernier, notamment derrière le volleyball, le basketball et même le flag-football.

Même si on note une augmentation de 26 % d’athlètes dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) depuis 2012, le taux de participation au football de niveau scolaire a chuté de plus de 27 %. Passant de 15 205 joueurs à l’époque, à 11 043 l’an dernier, la dégringolade n’a jamais cessé.

Commotions cérébrales

Les causes de cette baisse de popularité peuvent être nombreuses selon les experts. Pour certains, la diversité des activités proposées aujourd’hui a divisé le nombre d’athlètes. Mais pour d’autres, la conscientisation et la médiatisation du phénomène de commotions cérébrales ont laissé une tache au dossier du football.

« En 2013-2014, beaucoup de reportages sont sortis concernant les commotions cérébrales, on en a beaucoup souffert au niveau des inscriptions. À l’époque, ça a diminué de 13 % en une saison », souligne Daphnée Tranchemontagne, conseillère en communication du Cégep de Saint-Jérôme.

L’établissement a d’ailleurs dû mettre fin à son programme de football en novembre dernier par manque d’effectif, tout comme celui du Collège d’Alma la saison précédente.

Au civil, la même tendance est observée depuis les six dernières années, alors qu’on remarque une diminution de près de 900 joueurs, si l’on compare les athlètes du même âge. Ce qui équivaut à une baisse de 27 %, depuis la crise des commotions cérébrales.

Las des préjugés vis-à-vis de ce sport de contact, le directeur général de Football Québec, Bertrand De Serres, assure que le football est devenu l’un des sports les plus sécuritaires.

« Pratiquement tout est contrôlé maintenant. Les contacts sont réduits au minimum en pratique, les techniques de plaqué ont changé et les protocoles de commotions cérébrales sont obligatoires et même mis de l’avant. »

« Il faut en revenir »

« Au Cégep de Jonquière, l’an passé, il y a eu moins de commotions au football qu’en volleyball et basketball. Vraiment, je crois qu’il faut en revenir », indique de son côté l’entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière, François Laberge.

Il déplore d’ailleurs que les amateurs du ballon ovale aient été autant ciblés par ce phénomène par rapport à d’autres sports où les risques sont tout aussi élevés.

Refusant de croire que le football est voué à sa perte, malgré cette tendance à la baisse, M. De Serres a bon espoir de voir la popularité regrimper dans les prochaines années.

« L’effet Laurent Duvernay-Tardif, qui évolue dans la Ligue nationale de football, se fera certainement ressentir très bientôt », conclut-il.

Une baisse inarrêtable ?

Participation football scolaire (niveaux Benjamin, Cadet, Juvénile) dans le RSEQ

15 205 | 2012-2013

2012-2013 11 043 | 2018-2019

2018-2019 4162 athlètes en moins

en moins Diminution de 27,4 %

Participation au football civil (niveaux Pee-Wee, Bantam et Midget) au Québec

3325 | 2013

2013 2427 | 2019

2019 898 athlètes en moins

en moins Diminution de 27 %

Les équipes « de régions » plus touchées

La diminution constante des jeunes joueurs de football influe directement sur la relève des équipes collégiales hors des grands centres, qui ont souvent des bassins de recrutement moins fournis.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la guerre était particulièrement féroce entre les trois formations collégiales qui devaient jouer du coude pour s’arracher les potentielles recrues. Tellement que depuis l’an dernier, le Collège d’Alma a dû mettre fin à son programme de football.

L’attrait de la France

Il n’en demeure pas moins que les Cougars de Chicoutimi et les Gaillards de Jonquière ne peuvent compter que sur sept équipes de niveau scolaire sur « leur territoire », qui s’étend de Chibougamau à Sept-Îles.

« Dans les bonnes années, il y avait neuf équipes sur ce territoire. Elles pratiquaient un football à douze et avaient entre 35 et 50 joueurs. Aujourd’hui, la majorité a moins de 20 joueurs et joue du football à huit », déplore l’entraîneur-chef des Gaillards, François Laberge. Devant ce fait et comme plusieurs autres programmes de football collégiaux, Jonquière et Chicoutimi se sont tournés vers nos cousins européens pour survivre.

« On ne se le cachera pas, la France nous a sauvés régionalement. On est dépendants d’elle pour avoir une cinquantaine de gars dans nos alignements », précise M. Laberge. D’ailleurs, selon lui, si certaines équipes souffrent autant de cette pénurie, c’est surtout à cause de l’explosion de programmes de football collégial qui a doublé depuis 2000.

« Se réinventer »

Au Cégep de Drummondville, la perte de plusieurs programmes de football de niveau secondaire au fil des années a forcé les dirigeants à ouvrir leurs horizons.

« On doit se réinventer. Avant, on avait une majorité de gars de la région. Aujourd’hui, ils ne sont plus que cinq ou six. On n’a plus d’autre choix que de ratisser large dans la province », observe Philippe Leduc, entraîneur-chef des Voltigeurs. En Beauce, même si le phénomène du football à neuf ou huit joueurs est quasiment devenu la norme dans les rangs scolaires, la pénurie ne semble pas encore trop importante.

« On a une culture de football très imprégnée ici en Beauce. Ça se ressent dans les différents programmes de la région : la majorité de nos gars proviennent de notre bassin », assure le responsable des sports du Cégep Beauce-Appalaches, Guillaume Blouin.