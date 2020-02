Les Raptors de Toronto sont intouchables

Plus personne ne semble être en mesure d’arrêter les Raptors de Toronto, qui ont récolté une 11e victoire consécutive, dimanche, défaisant les Bulls de Chicago par la marque de 129 à 102, au Scotiabank Arena.

En retard par trois points à la mi-temps, les Raptors ont explosé en deuxième demie, inscrivant respectivement 35 et 34 points lors des troisième et quatrième quarts, pendant que leurs adversaires en marquaient 22 et 17.

Terence Davis a été particulièrement efficace, lui qui a réussi 12 de ses 15 lancers (80%), dont six de la ligne de trois points, pour un total de 31 points. Il s’agit d’un sommet personnel pour l’athlète de 22 ans.

Six autres joueurs des Raptors ont obtenu 10 points ou plus lors de cette rencontre, dont Chris Boucher. Le Québécois a terminé la rencontre avec 15 points, cinq rebonds, une passe décisive et deux vols. L’entraîneur-chef Nick Nurse a utilisé Boucher pendant 24 min 31 s.

Les Raptors tenteront de porter à 12 leur série de victoires, mercredi, contre les Pacers de l’Indiana. S’ils réussissent, ils égaliseraient un record de concession.