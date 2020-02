Motoneigistes tombés dans le lac Magog: «Mon chum m’a sauvé avec son courage»

Sans le courage de son ami qui s’est élancé sur la glace du lac Magog pour lui porter secours, l'un des motoneigistes tombés à l’eau samedi soir ne serait peut-être plus là aujourd’hui.

«La glace bougeait en dessous de moi, ça craquait, tout le monde criait, “vas-y pas, vas-y pas”. Mais je ne pouvais pas le laisser là», se rappelle Keven Gagnon, qui a secouru son ami en rampant sur la glace pour lui lancer un câble.

Réunis dans une cabane à pêche, les motoneigistes se sont lancés dans la mauvaise direction à leur départ.

«J’ai averti tout le monde à la cabane», raconte Keven Gagnon. Selon lui, il leur avait bien dit de ne pas aller tout droit, mais plutôt de prendre à gauche.

Selon ce qu’il raconte, les motoneigistes, qui ne connaissaient pas le lac, étaient pressés de partir et n’ont pas écouté ses directives. «J’essayais de les rattraper, je disais “allez pas là”, se souvient-il. Et puis, à un moment donné, j’ai vu tout le monde qui revolait, le monde criait au meurtre.»

Vigilance des voisins

Voyant les motoneigistes se diriger tout droit vers l’eau, des voisins habitant sur les berges du lac ont immédiatement appelé les secours.

«Il y a des résidents qui ont appelé. Ils voient ça au moins une fois par année», affirme Marie Labranche qui faisait également partie du groupe de motoneigistes.

Les voisins ont aussi accouru pour aider à sortir les motoneigistes de l’eau. D’autres ont ouvert leurs portes pour accueillir les motoneigistes qui avaient froid.

Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour traiter des engelures. Ils seraient restés respectivement 25 min et 10 min à l’eau.

Sentiers fermés

Les droits de passage de plusieurs sentiers du secteur de Sherbrooke et de Magog n’ont pas été accordés cette année. Le groupe de motoneigistes a donc choisi de passer sur le lac pour aller rejoindre les pistes.

«Ils nous ferment tout le temps l’accès à plusieurs endroits. On n’a plus le choix, on doit passer sur le lac pour aller rejoindre le sentier», a affirmé l’un d’entre eux.

«Faut ouvrir les sentiers, on n’a pas de place pour en faire», a pour sa part ajouté Keven Gagnon.

Lac Magog: «On a vu une couple de motoneiges s’engouffrer dans l’eau», raconte un résident

MAGOG – Un résident qui habite tout près de l’embouchure de la rivière Magog, où sont tombés à l’eau six motoneigistes, samedi soir, souhaite que les amateurs de motoneige ne s’aventurent pas sur un lac sans en connaître le secteur.

«Quand on est assis dans notre salon tous stores fermés et qu'on entend des motoneiges arriver, on sait qu'il va se passer une tragédie, parce qu'en avant de chez nous c'est la rivière. Dans ce temps-là on se lève rapidement, on ouvre les stores et on appelle le 911», a raconté Sylvain Fontaine sur Facebook.

L’homme et sa conjointe ont été parmi les premiers à alerter les services d’urgences, samedi soir vers 20 h 15. «Et pendant qu'on signalait le 911, on a vu une couple de motoneiges s'engouffrer dans l'eau et les autres s'arrêter à temps», a-t-il ajouté.

«Martine [sa conjointe, ndlr] et moi avons appelé les secours au moment même où les motoneiges coulaient dans le lac, on ne pouvait faire plus sans risquer notre propre vie».

«S’il vous plaît, ne vous aventurez pas sur un lac sans le connaître», a rappelé M. Fontaine aux amateurs de motoneiges, toujours sur Facebook.

Au total, six motoneigistes originaires de Sherbrooke sont tombés à l’eau dans le lac Magog, à l’embouchure de la rivière du même nom, où la surface n’est pas glacée, samedi soir. Tous sont sortis pratiquement indemnes de leur fâcheuse position, sauf deux qui ont souffert d’hypothermie.

Les six personnes tombées à l’eau faisaient partie d’un groupe d’une dizaine de motoneigistes qui effectuaient une randonnée dans la région.