Opération séduction

Le cinéma d’animation québécois brille sur les écrans français ces jours-ci grâce aux sorties récentes de deux films de chez nous, La course des tuques et Mission Yéti.

Photo Courtoisie

Rebaptisé La bataille géante de boules de neige 2 pour le marché français, le film La course des tuques – la suite de La guerre des tuques 3D – a en effet pris l’affiche mercredi dernier dans les salles de l’Hexagone.

Mission Yéti, un autre film d’animation québécois, est sorti le même jour sur les écrans français. Un hasard ? Oui et non. Les distributeurs des deux longs métrages ont choisi cette date chacun de leur côté, sans se consulter. Mais cette période de l’année est propice à la mise en marché d’un film familial en France.

« C’est une date stratégique pour lancer ce genre de film en France parce qu’on approche des vacances scolaires d’hiver », explique la productrice de La course des tuques, Marie-Claude Beauchamp.

Photo Courtoisie

« Le distributeur français de Mission Yéti avait choisi cette date avant le nôtre, mais quand on s’en est rendu compte, il était trop tard pour changer les plans parce que la stratégie de marketing était déjà bien en place, a-t-elle ajouté. De toute façon, je ne crois pas que les deux films soient en compétition l’un contre l’autre. Au contraire, ça peut créer un effet d’entraînement. Si les spectateurs aiment un des films, ils vont avoir envie d’aller voir l’autre. »

La productrice et coréalisatrice de Mission Yéti, Nancy Florence Savard, partage le même avis. D’autant plus que, selon elle, les deux films ne seront pas projetés dans les mêmes circuits de salles :

« C’est le fun de voir que sur la brochette de films d’animation qui sont disponibles en France en ce moment, il y en a deux qui viennent du Québec, souligne-t-elle. Je suis contente aussi qu’on ait pu garder les voix originales québécoises du film. Ce sont donc les voix de Guillaume Lemay-Thivierge, Sylvie Moreau et Rachid Badouri que le public français va entendre. »

Des sorties importantes

Sorti en France en décembre 2016 sous le titre La bataille géante de boules de neige, La guerre des tuques 3D (la version animée du célèbre Conte pour tous) avait connu un beau succès dans les salles françaises, enregistrant plus de 225 000 entrées au box-office. Confiant du potentiel commercial de la suite, le distributeur français Alba Films a prévu une sortie sur plus de 350 écrans pour La bataille géante de boules de neige 2.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Eurozoom, le distributeur français de Mission Yéti, a aussi orchestré une sortie importante : « Ils ont organisé une belle campagne de promotion notamment à Paris, où ils ont mis des affiches du film sur 200 colonnes Morris, indique Nancy Florence Savard. Il y a aussi beaucoup de travail en amont qui a été fait pour promouvoir le film dans les écoles avec, entre autres, un guide pédagogique ».

La course des tuques et Mission Yéti ont déjà une belle carrière internationale derrière eux. Mission Yéti a pris l’affiche dans plus de 70 pays à ce jour, dont les États-Unis, où il a été acheté par le géant Universal. Quant à La course des tuques, le film a déjà été vendu dans plus de 200 territoires et pays à travers le monde. Des sorties en Chine et en Corée sont prévues pour les prochains mois.