Où s’en va le monde ?

Ma lettre va peut-être vous sembler bizarre, mais j’avais envie de vous montrer ce qu’une femme de 92 ans comme moi pense du comportement des gens dans la société telle qu’elle a évolué. D’ailleurs, devrait-on parler d’évolution ou de régression ? À vous de juger après m’avoir lue.

Je suis actuellement inscrite dans un cours pour stimuler la mémoire qui est offert par mon CLSC. Au début, le cours était donné par une professeure très polie et respectueuse envers tous ses élèves. Mais là, elle vient d’être remplacée par un jeune homme qui nous parle comme s’il s’adressait à de jeunes enfants.

Et croyez-le ou non, qu’il soit dans la classe ou à la cafétéria, ce garçon garde toujours sa casquette vissée sur sa tête.

Nous, les élèves, qui sommes tous plus vieux que lui, trouvons qu’il a des façons de se comporter qui manquent de classe et aussi de respect envers nous. Jamais il n’a daigné nous dire son nom ni son âge. Et le pire, c’est qu’il fait des fautes quand il écrit au tableau. Vous allez me dire que moi aussi j’en fais des fautes, mais moi je n’enseigne pas le français.

Promenez-vous un peu dans la rue. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Les jeunes se promènent avec des pantalons déchirés parce qu’il paraît que c’est la mode. Certains(es) ont les bras tatoués comme c’est pas possible, et les filles se promènent avec des décolletés qui laissent bien peu de place à l’imagination. Et après ça, elles vont se plaindre que les hommes leur manquent de respect. Nous, les vieux, on nous traite de déchets et de nuisances, en oubliant volontairement qu’on a payé des taxes et des impôts toute notre vie pour faire vivre le système.

Après avoir pris sa retraite, mon fils de 69 ans est retourné sur le marché du travail à raison de trois jours par semaine dans une grosse compagnie. Imaginez-vous qu’au lieu de l’appeler par son prénom, son contremaître l’interpelle par des « heille toé, apporte-moi ci ou ça, fais ci ou ça ! » Mon fils a beau lui dire « je m’appelle Robert », rien n’y fait.

Et le comble est arrivé la semaine passée quand il fut convoqué aux ressources humaines pour se faire remettre un uniforme à porter par-dessus ses vêtements, lesquels ne seraient pas conformes aux standards de la compagnie. Il ne va quand même pas aller travailler comme mécanicien de garage en complet veston ? Le monde n’est plus ce qu’il était il y a 50 ans !

- Madeleine

C’est vrai qu’un certain relâchement s’est installé insidieusement dans les formules de politesse qui sont souvent absentes chez les jeunes. Mais vous admettrez qu’il n’y a pas que du mauvais dans les nouvelles façons de faire. Au lieu de réprimander ou congédier votre fils pour des vêtements inappropriés, on lui a fourni gratuitement le moyen d’être conforme aux standards. Quant aux vêtements portés par les filles, ils ne justifient pas selon moi qu’on les traite sans respect.