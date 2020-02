«Une bourgeoise d’exception» de Pauline Gill: les grandes passions d’Elsie Reford

Après avoir obtenu la permission d’utiliser les archives des Jardins de Métis, en Gaspésie, Pauline Gill s’est lancée dans l’écriture de la vie d’Elsie Reford, fondatrice des Jardins et pionnière à bien des points de vue, pour Une bourgeoise d’exception.

Pauline Gill, une romancière ayant à cœur de présenter les grands destins de femmes, s’est plongée dans les lettres et les documents retraçant la vie d’Elsie Reford, une anglophone fortunée qui a partagé sa vie entre la philanthropie et l’horticulture.

Elle présente une femme brillante, visionnaire, engagée dans la création du premier club de femmes au Canada et dans les fêtes du 300e anniversaire de la ville de Québec, à une époque où les femmes n’avaient pas grand droit de parole.

À Métis-sur-Mer, loin de l’agitation montréalaise, Elsie Reford retrouvait le calme et l’inspiration à la villa Estevan.

Cet endroit magique aménagé sur les rives du Saint-Laurent lui offrait un contact privilégié avec la nature.

Femme libre d’esprit, Elsie Reford y a conçu des jardins – parmi les plus beaux du monde – et s’en est occupée jusqu’à la fin de ses jours.

Des pans méconnus

Pauline Gill révèle des pans méconnus de la vie d’Elsie dans Une bourgeoise d’exception.

«Je suis allée plusieurs fois aux Jardins de Métis et il y a 11 ans, j’avais obtenu une première fois la permission d’Alexander Reford d’aller regarder dans les archives pour voir s’il y avait des informations consistantes qui me permettraient d’écrire sa vie.»

Il lui a toutefois fallu attendre 10 ans avant d’obtenir la permission formelle d’écrire un roman historique sur la vie de l’arrière-grand-mère d’Alexander Reford, qui lui a offert sa collaboration et celle de son archiviste.

Pauline Gill a eu accès à toute la correspondance secrète entre Elsie Reford et Lord Grey.

«J’ai six cartables de leur correspondance. C’est vraiment une mine d’or. Autrement, je n’aurais pas pu savoir ce qu’Elsie avait fait les 50 premières années de sa vie», explique-t-elle.

Entre les lignes, elle raconte la passion qui unissait Elsie Reford et cet homme politique influent, gouverneur général du Canada de 1904 à 1911.

«J’ai eu une retenue, parce que j’avais promis à Alexander que je ne publierais rien qui pouvait entacher la mémoire de son arrière-grand-mère. Mais j’aurais pu extrapoler pas mal plus! J’ai trouvé des petits trucs qui pouvaient être publiés, avec un peu de modestie et beaucoup de plaisir.»

Horticulture

Elsie Reford s’est lancée dans l’horticulture alors qu’elle avait déjà entamé la cinquantaine, après une appendicite qui l’empêchait de s’adonner à ses grandes passions, la pêche et l’équitation.

Pauline Gill a eu beaucoup de plaisir à écrire Une bourgeoise d’exception. «J’ai découvert des côtés de sa personnalité qui étaient restés dans l’anonymat. J’ai rarement rencontré une femme aussi douée, sur différents plans.»

Elsie Reford, musicienne et femme de lettres, était aussi très active et socialement engagée.

«Cette femme était à la fois très féminine, et avait en même temps un côté “yang”, si l’on peut dire : la chasse, la pêche, les sports dangereux... C’était une femme à plusieurs facettes qui impressionnait son entourage. Quand elle dirigeait les Jardins de Métis, elle était toujours habillée en long, avec une cravate au cou, pour signifier qu’elle était la patronne.»

«Elle avait un caractère très affirmé, mais quand tu touchais un peu à sa sensibilité, tu découvrais des choses», ajoute-t-elle.

A-t-elle fait un mariage heureux, à son avis? «Elle s’est accommodée à la fin de sa vie. Les 20 dernières années de sa vie de mariage, elle a retrouvé en son mari des aptitudes qu’elle ne lui connaissait pas.»

Pauline Gill, enseignante de formation, écrit des romans depuis 29 ans.

Elle a écrit Les enfants de Duplessis, puis les vies de la créatrice de mode Gaby Bernier, de la cordonnière Victoire DuSault et d’Irma Le Vasseur, première femme à pratiquer la médecine au Québec.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«J’attendis au lendemain avant de relire ma lettre à mon grand ami. J’avais peine à croire que j’en étais l’auteure. Non pas que je ne la trouvais pas superbe et sincère, mais trop... Qu’avait-elle de trop ? Je n’arrivais pas à le définir. S’il fallait qu’elle tombe dans les mains de quelqu’un d’autre ! Nos époux respectifs, par exemple. Je résolus d’en écrire une autre et de cacher celle-là dans mon coffre à trésors verrouillé à double tour.»

– Pauline Gill, Une bourgeoise d’exception, Éditions Québec Amérique