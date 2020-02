Quand jeu défensif et espoir de 1er plan ne font qu’un

On aurait tendance à croire, en regardant les chiffres de l’attaquant Marco Rossi dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), qu’il se démarque par ses atouts offensifs. C’est vrai... en partie. « Si on met ses qualités en ordre, son jeu offensif vient au troisième rang », prévient sont entraineur avec les 67’s d’Ottawa, André Tourigny.

Et l’entraineur d’expérience est loin de le dire de façon péjorative, bien au contraire. En deux saisons avec les 67’s, Rossi a inscrit un total de 153 points, dont 88 cette année ce qui le place au premier rang des pointeurs de l’OHL. Son jeu offensif est donc fort efficace.

Mais ce qui saute aux yeux encore plus, c’est son différentiel cumulé de +108 depuis qu’il a joint la formation d’Ottawa (+51 l’an dernier et +57 cette saison).

Ces chiffres fort enviables sont le reflet direct des deux qualités principales de l’attaquant autrichien, selon Tourigny.

« Premièrement, c’est un compétiteur exceptionnel. C’est un gars très travaillant qui déteste perdre. Il ne veut jamais perdre dans rien. Puis, c’est le meilleur attaquant défensif dans l’OHL. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Sa lecture du jeu et son positionnement sont dans une classe à part », explique l’entraineur québécois qui a été nommé, la semaine dernière, entraineur-chef de l’équipe canadienne des moins de 20 ans en vue du Championnat mondial de hockey junior de 2021.

L’EXEMPLE DATSYUK

En parlant avec l’espoir de premier plan en vue du prochain repêchage de la LNH, on comprend que l’aspect défensif de son jeu est une fierté pour lui.

Après tout, il a grandi en idolâtrant l’un des meilleurs attaquants défensifs de sa génération : Pavel Datsyuk.

Mais c’est réellement lors de la saison 2017-2018, lors de laquelle il a eu l’occasion de disputer 18 matchs avec les Lions de Küsnacht en Ligue nationale B suisse, qu’il a saisi l’importance d’être responsable dans son territoire.

« C’est en jouant contre des professionnels que j’ai compris quel genre de joueur je voulais être. Pour moi, c’est une fierté de bien jouer défensivement. Je pense que l’état d’esprit en zone défensive doit être le même qu’en zone offensive. Ma philosophie est que si tu défends bien, tu vas passer plus de temps en attaque. »

PROGRAMME EN ASCENSION

Considéré comme un espoir du top 10, Rossi deviendra assurément le joueur autrichien repêché le plus tôt depuis Thomas Vanek en 2003. Les chances qu’il soit repêché plus haut que la cinquième sélection de Vanek sont aussi bonnes.

D’ailleurs, le hockey autrichien surfe sur une vague intéressante à l’heure actuelle. Rossi est un espoir de très haut niveau et le défenseur des Voltigeurs de Drummondville Thimo Nickl risque lui aussi d’être sélectionné en juin prochain.

Puis, l’Autriche a remporté les honneurs du dernier Championnat du monde de hockey junior, division 1A au Bélarus en décembre dernier pour réintégrer le groupe mondial l’an prochain.

Tout ça, sans Rossi, qui avait préféré demeurer avec les 67’s à la suite des recommandations de son agent nord-américain Serge Payer. « Je suis très excité de jouer au Championnat mondial de hockey junior l’an prochain, a-t-il toutefois assuré. Le hockey autrichien va bien et il y a de plus en plus de joueurs qui viennent ici pour se développer. »