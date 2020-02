«Léo Major – Un héros résilient» de Luc Lépine: revivre les hauts faits d’un guerrier

Historien militaire, le Québécois Luc Lépine s’est passionné pour l’histoire de Léo Major, un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a libéré Zwolle, une ville des Pays-Bas, à lui tout seul. Il a rassemblé et analysé les hauts faits de celui qu’il surnomme le «Rambo québécois» dans son livre, Léo Major – Un héros résilient.

Léo Major est né à Montréal en 1921. Il y a grandi pendant la Grande Dépression et s’est enrôlé dans le régiment de la Chaudière en 1940, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale.

Après un entraînement exigeant, il a participé au débarquement de Normandie, le 6 juin 1944.

Par la suite, ses faits d’armes se sont multipliés. Il a sauvé la vie de plusieurs soldats canadiens en détruisant un bunker allemand.

Près de Caen, il perd un œil après l’explosion d’une grenade. Refusant d’être rapatrié, il retourne au combat.

Lors de la campagne des Pays-Bas, il a capturé à lui seul 93 Allemands en une journée. Malchance, il roule sur une mine en ramenant des soldats canadiens tués pendant un combat. Il perd trois vertèbres.

Mais il tient bon et en avril 1945, il réalise un exploit en libérant à lui seul une ville entière des Pays-Bas, Zwolle, en bernant l’ennemi. Ce haut fait lui a valu une médaille. Léo a repris du service pendant la guerre de Corée et s’est encore distingué.

Héros méconnu

Luc Lépine s’est penché sur la vie incroyable de cet homme. À son avis, le Québec se réveille tranquillement et commence tout juste à parler de ses héros.

«Ça passe complètement en dessous du radar. Pourtant, on en a eu, des héros ! Léo Major a risqué sa vie, il a sauvé la vie de ses chums, il a sauvé la vie des gens de Zwolle, en Hollande.» Une ville de 50 000 personnes.

Spectaculaire! «Exactement. Mais ça prenait aussi une tête brûlée comme lui», commente Luc Lépine.

«Il n’avait peur de rien. J’ai interviewé quatre gars qui étaient avec lui sur la montagne, en Corée. Quatre gars qui ont entre 85 et 90 ans, et qui m’ont dit : “Avec Léo Major, on n’avait pas peur ! Il passait en avant et nous, on avait juste à suivre! Quand ton leader n’a peur de rien, tu le suis”.»

Léo Major se voyait comme un leader, mais ne voulait recevoir d’ordres de personne. «Dans toute sa carrière, il y a juste deux officiers qu’il a respectés: Taschereau et Dextraze.»

Luc Lépine regrette de ne pas avoir connu Léo Major, décédé en 2008. «J’ai jasé avec ses garçons et sa fille, et c’est elle qui m’a aidé à écrire le dernier chapitre du livre.»

Léo faisait son train-train ordi-naire de soldat, la majorité du temps, ajoute Luc Lépine. Mais quand c’était le temps d’agir, il était là à 100 %.

«Il voyait l’objectif et s’arrangeait pour y répondre. S’il avait besoin d’armes américaines, il les volait. S’il devait être silencieux, il mettait ses running shoes au lieu de ses bottes militaires. Il avait un but... et il l’atteignait.»

Les séquelles

Ses proches lui ont confirmé qu’il avait été marqué par la guerre. «Le syndrome du choc post-traumatique, il l’avait. Il était peut-être un peu alcoolique avant, mais il l’était après. Il n’en parlait pas.»

C’est entre autres ce que Luc Lépine veut mettre de l’avant. «Il y a beaucoup de nos militaires qui ont fait la guerre, qui ont été héroïques, mais qui ne veulent pas en parler parce que les gens ne les comprendront pas.»

Luc Lépine est historien militaire.

Il a enseigné l’histoire aux officiers du Collège militaire de Saint-Jean d’Iberville.

Il est spécialisé dans la guerre de la Conquête et la guerre de 1812.