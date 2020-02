Tout un système « malade »

Il est précipité de blâmer la Commission des libérations conditionnelles dans l’affaire du meurtrier Eustachio Gallese, avancent deux avocats en droit carcéral, jugeant plutôt que c’est tout le système qui est « malade ».

« Au fond, c’est le système judiciaire qui est malade. Au grand complet, avance Me Mélanie Martel. Je ne pense pas qu’on doit juste taper sur la tête de la Commission. Plein de choses entrent en ligne de compte. »

Eustachio Gallese, 51 ans, est accusé d’avoir poignardé à mort Marylène Lévesque, une travailleuse du sexe de 22 ans, le 22 janvier dernier. L’individu, déjà reconnu coupable d’avoir assassiné sa conjointe en 2004, se trouvait en semi-liberté au moment des faits.

Le public et l’opposition à Ottawa ont rapidement été choqués d’apprendre que Gallese bénéficiait d’une « stratégie » lui permettant de rencontrer des femmes pour assouvir ses besoins sexuels. Informée de cette situation en septembre 2019, la Commission des libérations conditionnelles (CLCC) a demandé un réexamen de cette tactique.

Vives critiques

En chambre mercredi, le député conservateur Pierre Paul-Hus est allé jusqu’à réclamer la tête des deux commissaires ayant signé le plus récent rapport dans ce dossier.

« On pointe du doigt trop vite. Avant de blâmer les commissaires, je regarderais les services correctionnels », plaide Me Pierre Tabah. Bien qu’il convient du caractère inhabituel de la stratégie, l’avocat rappelle que de grandes questions n’ont toujours pas trouvé de réponses à ce jour dans cette affaire.

« C’est quoi la stratégie ? », questionne l’avocat en droit carcéral. Permettait-elle à Gallese de fréquenter des travailleuses du sexe et si oui, son équipe de gestion de cas était-elle au courant ? Le cas contraire, comment Gallese a-t-il pu entretenir ce type de relation à l’insu des autorités compétentes ?

À ceux qui se demandent à la base comment Gallese a pu se retrouver en semi-liberté, Me Tabah rappelle que cinq décisions ont été rendues par la CLCC dans ce dossier, par neuf commissaires différents. « Ces commissaires-là ont dû prendre des décisions sur ce qui leur a été présenté par l’équipe de gestion de cas et les agents de libération conditionnelle », renchérit Me Martel.

Selon les deux avocats, le cas Gallese témoigne aussi d’un manque criant de ressources dans le milieu. En mai 2019, dans un sondage mené par leur syndicat, 70 % des agents de libération conditionnelle affirmaient ne pas être en mesure de mener à bien leur charge de travail, et ainsi protéger adéquatement le public.

En novembre 2018, le vérificateur général du Canada dressait le même constat et notait que les agents n’avaient pas géré adéquatement les délinquants sous surveillance dans la collectivité.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a demandé une enquête interne sur cette affaire, qui sera menée par le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles.