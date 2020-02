Un complot pour écarter Bernie?

Ce n’est un secret pour personne et j’ai déjà publié quelques billets sur le sujet: l’establishment démocrate ne veut pas de Bernie Sanders comme candidat en 2020, pas plus qu’il ne le désirait en 2016.

On vote en Iowa, dès lundi, et une victoire de Bernie Sanders ne constituerait pas une surprise. Ils sont au moins trois à pouvoir être en mesure d'engranger les délégués de cet État, mais Sanders est en progression constante depuis quelques semaines.

Le vote du New Hampshire suivra celui de l’Iowa et là également, Bernie bénéficie d’une avance. Les pires craintes démocrates sont ainsi ravivées et on tremble à l’idée de revivre la campagne 2016. Si Bernie soulève ses partisans et qu’il contribue à entraîner de nouveaux électeurs à sa suite, les stratèges croient plutôt qu’il serait la cible idéale pour Donald Trump dans certains États pivots.

On ne peut, pour l’instant, écarter le scénario du candidat Sanders qui se présenterait à la convention de juillet, à Milwaukee, en ayant déjà obtenu la majorité des délégués ou en disposant d’un plus grand nombre d'entre eux que ses rivaux.

S’il devait déjà avoir la majorité requise, il serait bien difficile de ne pas se ranger derrière lui. Un renversement du vote populaire ferait le plus mauvais effet au sein d’un parti qui relève continuellement que Trump est président, mais qu’il a perdu le vote populaire en 2016. Il y a une imite à exposer une mauvaise foi évidente.

Là où les choses pourraient être plus complexes, ce serait dans l’éventualité où Bernie Sanders aurait plus de délégués que les autres, mais pas la majorité requise pour confirmer sa nomination.

Depuis quelques jours, une rumeur circule selon laquelle le Parti démocrate songerait à modifier les règles du déroulement de la nomination. Lorsqu’un candidat termine premier dans un État, il engrange plus de délégués que ses compétiteurs. Normalement, celui qui en cumule plus devient le candidat et on officialise sa nomination lors de la convention.

Chez les démocrates, il y a cependant une particularité. On ne compte pas les délégués obtenus à la suite du vote de la population pendant tout le parcours des primaires et des caucus. On ajouté un certain nombre de super délégués. Il s’agit de délégués indépendants qui n’ont pas à respecter le verdict des États. Ces délégués sont issus du parti.

En 2016, Bernie Sanders et ses partisans se sont indignés du fait que ces super délégués favorisaient Hillary Clinton, laissant entendre que les dés étaient pipés. S’il est vrai que ces délégués pouvaient faire pencher la balance, il faut préciser que Sanders connaissait et acceptait les règles du jeu dès le départ.

Le Parti démocrate a depuis débattu de ces règles et on a modifié le rôle des super délégués. Dans le cas d’une lutte serrée, ils ne peuvent plus intervenir lors du premier tour pendant la convention. Cette situation survient si, bien sûr, personne n’a atteint la majorité nécessaire. Les super délégués, devenus depuis les «automatic delegates», ne pourraient donc influencer le résultat que si on parvient difficilement à trancher. Jusqu’à maintenant, ce compromis semblait satisfaire tout le monde et démontrait l’influence du succès de la campagne de Sanders en 2016.

La rumeur à laquelle je faisais allusion veut qu’on modifie une fois de plus le rôle des super délégués pour leur permettre d’intervenir plus tôt. Il est certain que cette volonté émane de la crainte qu’inspire la popularité croissante de Bernie dans la campagne 2020.

Si on allait de l’avant avec cette supercherie, on discréditerait tout le processus et on jouerait le jeu de Donald Trump, qui ne se gêne déjà pas pour affirmer que, dès 2016, Bernie Sanders était victime de politiciens fourbes et de l’establishment. Comme Trump dit lutter contre l’establishment...

Les démocrates ont ce rare «don» de laver leur linge sale en famille, d’afficher leurs désaccords et de plomber leur propre campagne. À force d’attendre avant de pencher vers la gauche ou vers le centre, on laisse les choses s’envenimer et il se fait déjà tard. Si je suis d’avis que Bernie Sanders n’est pas le bon candidat pour affronter Donald Trump, j’espère qu’on n'ira pas jusqu’à tricher aussi ouvertement et de manière aussi honteuse pour le tasser.

Un peu plus tôt aujourd'hui, les dirigeants du parti ont confirmé qu'on ne modifierait pas le fonctionnement. Les électeurs démocrates devraient maintenant espérer qu'on se concentre sur la stratégie pour vaincre Donald Trump plutôt que de se quereller sur les grandes questions de principe ou sur le sexe des anges...