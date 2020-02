DUGAL, Clémence



À Montréal, le 29 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Clémence Dugal entourée d'amour.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Martin Lagacé et sa fille Cendrine), ses soeurs Ghislaine et Marjolaine, son frère Jean, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Elle rejoint ceux qu'elle a aimés; sa fille Nathalie, ses parents Arthur et Germaine, ses frères et soeurs Gaetan, Odette, Denise, Jacques, Michel, Micheline, Rémi, Francine et sa grande amie Jacqueline.Elle a gardé un attachement sincère pour les Soeurs Grises, les bénévoles et "les gars" de l'Accueil Bonneau.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 7 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 8 février de 8h à 9h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 8 février 2020, à 10h en l'église Ste-Colette, située au 11931 Ste-Colette à Montréal-Nord, H1G 4T9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Accueil Bonneau ou à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.