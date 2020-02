ROBERT, Marguerite, CSC

(S. Marie-Marguerite-de-la-Croix)



À Montréal, le 31 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Soeur Marguerite Robert (Soeur Marie-Marguerite-de-la-Croix) de la Congrégation de Sainte-Croix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Armande, sjsh, et Simone (Bernard), son frère Maurice (Jacqueline), sa belle-soeur Denise Ducharme, ses neveux et nièces ainsi que des amies bien chères.Elle sera exposée au :900 CÔTE-VERTU, SAINT-LAURENTle mardi, 4 février 2020, à partir de 12h30; une prière communautaire aura lieu à 13 h et les funérailles seront célébrées dans la chapelle du Pavillon Saint-Joseph, le même jour, soit le 4 février, à 14h.