GALARNEAU, Jacques



À Laval, le 31 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Galarneau, conjoint de Mme Julienne Michaud.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, France (Sammy Piotrkowski) et Sylvie (Glenn Hahn), son petit-fils, Dominique Williams et son père Keith, la mère de ses filles Pierrette Leclerc, les enfants et petits-enfants de sa conjointe, Lyne Arseneau et sa fille Élyse, Diane Arseneau (Alain Bourassa) et son fils Raphaël, Carole Arseneau et ses enfants, Émile, Théo et Billie, et leur père Benoit Leduc, sa soeur Gisèle Turgeon ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque Ouest à Chomedey, Laval,le samedi 8 février de 12h à 15h, suivra une liturgie au salon à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme pour le traitement ou la recherche sur les maladies cardio-vasculaires.