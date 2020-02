La grippe court chez le Canadien

Le Canadien de Montréal avait l’intention de tenir un entraînement avant de partir pour le New Jersey, lundi matin, mais le groupe d’entraîneurs a finalement choisi de l’annuler, en raison d’une épidémie de grippe qui court au sein de l’équipe.

«On a annulé la pratique pour différentes raisons, mais il y a une grippe qui se promène dans l'équipe et on prend des précautions, a expliqué l’entraîneur Claude Julien en point de presse. Demain ça fera trois matchs en quatre jours [...] on a beaucoup de matchs à jouer. Avec le nombre de matchs, c'est important de donner la chance aux joueurs de récupérer.»

Ainsi, Ryan Poehling, Jordan Weal et le gardien Charlie Lindgren ont été les seuls à sauter sur la glace à Brossard.

D’ailleurs, Julien n’a même pas voulu s’avancer sur l’identité du gardien qui allait être de service mardi, contre les Devils.

«On va voir en cours de route, avec la grippe et tout, c'est difficile de prendre des décisions une journée en avance, parce que tu peux arriver le matin et tout est chambardé comme c'était le cas aujourd’hui [lundi], a-t-il expliqué. On voulait s'entraîner avant de partir pour le New Jersey et même si c'était un petit entraînement, avec les nouvelles qu'on a eues ce matin, ça nous a amenés à annuler l'entraînement.»

Julien a également confirmé que Jonathan Drouin, qui s’approche d’un retour au jeu après avoir subi une blessure à un poignet, ne sera tout de même pas du voyage au New Jersey.

L’entraîneur a également commenté l’arrivée du défenseur suédois Christian Folin, qui a été rappelé du Rocket de Laval en matinée.

«On a seulement six défenseurs, si quelque chose arrive au New Jersey, il faut quand même avoir des joueurs disponibles», a-t-il souligné.

Enfin, Julien est revenu sur l’importance d’obtenir une série de victoires afin de se replacer dans la course aux séries, alors que le CH occupe le 11e rang de l’Association de l’Est et se trouve à huit points d’une place en éliminatoires.

«On n'a pas eu de très longues séquences de victoire et c'est ce dont on a besoin en ce moment», a-t-il rappelé.

«Avant les blessures, ça allait bien, on était en position de faire les séries et si on était resté en santé, est-ce qu'on aurait eu ces séquences, on ne sait pas, a-t-il ajouté. En ce moment, on doit penser à ce qu'on a devant nous et on a besoin d'une série de victoires maintenant. On ne peut pas s'en cacher, si on veut revenir dans la course, il nous en faut une grosse.»