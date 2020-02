Coronavirus: réunion téléphonique des pays du G7 lundi après-midi

Paris | Les ministres de la Santé des pays du G7, dont le Canada, vont tenir une conférence téléphonique lundi en vue de coordonner leur réponse face au nouveau coronavirus apparu en Chine, a indiqué le ministère français de la Santé à l’AFP.

• À lire aussi: La Chine accuse les États-Unis de «semer la panique»

• À lire aussi: 56 nouveaux décès en Chine, le bilan passe à 360

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn avait annoncé dimanche le principe d’une telle réunion, sans préciser sa date.

Son homologue italien Roberto Speranza a lui indiqué lundi matin que la conférence téléphonique se déroulerait «dans l’après-midi».

«C’est une partie à jouer au plan mondial. C’est très important parce que chaque pays s’organise pour l’instant de façon autonome et qu’il faut plutôt que les actions soient totalement partagées par les organisations internationales», a-t-il souligné.

L’Italie a annoncé jeudi soir la suspension de tous les vols «de et vers» la Chine, assurant être le premier pays européen à prendre une telle décision, à «titre de précaution».

Les États-Unis interdisent depuis dimanche soir l’entrée sur leur territoire des non-Américains s’étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours, une décision qualifiée par les autorités chinoises de «mesures excessives».

La ministre française de la Santé Agnès Buzyn a souligné a plusieurs reprises depuis le début de l’épidémie que des mesures telles que des fermetures de frontières aux vols en provenance de Chine ne pouvaient s’envisager que de façon concertée au niveau international pour être efficaces.

L’annonce dimanche du premier décès hors de Chine d’une personne atteinte du nouveau coronavirus, survenu aux Philippines, a relancé les inquiétudes sur sa propagation.

Ce coronavirus, transmissible d’humain à humain, a contaminé plus de 17.200 personnes en Chine, y faisant plus de 360 morts, et s’est propagé dans une vingtaine d’autres pays.

Le G7, club des sept pays les plus riches de la planète, réunit l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.