Dernières préauditions pour «Révolution» à Montréal

Déjà, les membres de la production de l'émission «Révolution», à TVA, ont pu apprécier le talent de centaines de danseurs qui souhaitent obtenir une place parmi le groupe de candidats de la troisième saison.

En raison de l'importante affluence générée le week-end des 25 et 26 janvier, et celui des 1er et 2 février, deux dernières journées de préauditions ont été programmées, les 15 et 16 février, toujours à Montréal.

Une fois de plus, donc, les portes de l'édifice de TVA, sur la rue Alexandre-de-Sève, seront ouvertes, de 9 h à 17 h, à tous ceux et celles qui veulent faire l'étage de leur talent en solo, en duo ou en groupe. Tous les styles de danse sont permis.

Le retour de «Révolution» sur les ondes, au cours des prochains mois, verra encore Sarah-Jeanne Labrosse s'entretenir avec les nouveaux danseurs et le duo Team White – gagnant de la première saison – leur prodiguer des conseils.