Des retrouvailles comportent toujours des risques

J’ai trouvé bien effrontée la personne qui signait MB ce matin qui vous reprochait d’avoir fait état de l’existence de la loi 113 favorisant les retrouvailles entre les enfants donnés en adoption et leurs parents biologiques parce que, selon elle, ces retrouvailles sont en général peu productives puisqu’elles mettent en présence des gens qui ont peu de chances de se trouver des affinités.

Mais de quoi se mêle-t-elle pour parler ainsi ? On voit bien que sa vie n’a jamais été marquée par l’abandon pour se montrer aussi peu ouverte à l’obligation qui aurait dû être faite à l’État québécois depuis des lustres de rendre tous ces dossiers plus transparents.

Je suis une enfant donnée en adoption dans les années 40 et je cherchais ma mère depuis trop longtemps. Ça a brisé ma vie d’adulte de ne pas savoir. Et quand j’ai su, elle avait déjà quitté ce monde. La loi aurait été promulguée il y a 20 ans que j’aurais pu la connaître, m’expliquer avec elle et cicatriser la plaie béante que j’ai au fond du cœur.

C’est mille fois plus important de savoir en prenant le risque d’une déception, que d’ignorer d’où on vient. Je vous en passe un papier. Et d’ailleurs, a-t-on toujours une garantie de match parfait entre parents et enfants ? Combien de mères disent ne pas se reconnaître dans un de leurs enfants ? Pareil pour les pères d’ailleurs. Mais le droit de savoir d’où on vient appartient à tout le monde, avec les risques que ça comporte de ne pas s’entendre au final.

AS

Je comprends et partage parfaitement votre point de vue. D’autant plus, comme je le disais dans ma réponse à cette personne, que certains cas dans mon entourage ont mené à des retrouvailles fort heureuses qui se poursuivent dans le temps. Le droit à connaître sa filière génétique est légitime, et en priver une partie de la population n’était plus tenable pour le gouvernement face aux pressions des enfants abandonnés et de leurs mères ayant été forcées à l’abandon en des époques révolues.