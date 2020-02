Double remontée des Panthers

Les Panthers de la Floride ont inscrit quatre buts sans réplique en troisième période pour effacer un déficit de deux filets, lundi. Ils ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 5 à 3, au Scotiabank Arena.

La formation floridienne, qui se trouvait derrière les équipes repêchées avant la rencontre, déloge ainsi la troupe de Sheldon Keefe du troisième rang de la section Atlantique.

Mark Pysyk a été l’instigateur de cette remontée. Auteur du premier but du match, Pysyk a secoué les cordages une deuxième fois, alors que son équipe tirait de l’arrière 3 à 1. Le défenseur a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Il s’agissait du premier tour du chapeau de la carrière de Pysyk et de son septième but de la saison, un sommet personnel.

Jonathan Huberdeau, en avantage numérique, et Mike Hoffman, avec le but vainqueur, ont réussi les autres filets des Panthers. Entre les poteaux, Sergei Bobrovsky a effectué 31 arrêts sur 34 lancers.

John Tavares, William Nylander et Auston Matthews ont déjoué le portier russe.

En plus du match, les Maple Leafs ont aussi perdu les services de leur gardien numéro 1, Frederik Andersen. Le Danois a quitté la rencontre après une période de jeu, lui qui avait subi un choc lorsque Frank Vatrano l’a heurté dans sa chute. Andersen avait repoussé sept des huit lancers des joueurs des Panthers. En remplacement, Michael Hutchinson a accordé trois buts sur 13 tirs.

Joe Pavelski frappe deux fois

À New York, un doublé de Joe Pavelski obtenu en 16 secondes a permis aux Stars de Dallas d’avoir le meilleur sur les Rangers par la marque de 5 à 3.

L’Américain a d’abord profité d’une pénalité imposée à Brendan Smith pour inscrire les visiteurs au pointage, à mi-chemin en première période. L’entraîneur des Blueshirts David Quinn a tenté d’utiliser son droit de contestation pour annuler le but, mais les arbitres ne sont pas revenus sur leur décision.

Pénalisés pour avoir retardé le match, les Rangers ont assisté au deuxième de la rencontre de l’ancien capitaine des Sharks de San Jose. Les vétérans Blake Comeau et Corey Perry ainsi que le défenseur Stephen Johns ont aussi déjoué Henrik Lundqvist et Alexandar Georgiev dans la victoire.

Tous les filets de l’équipe locale ont été inscrits avec l’avantage d’un homme. Pavel Buchnevich, Brett Howden et Brendan Lemieux ont marqué, alors que le jeune Kaapo Kakko a obtenu un premier point en plus d’un mois.

Elliott ferme la porte aux Red Wings

À Detroit, Brian Elliott s’est dressé tel un mur devant la cage des Flyers de Philadelphie, blanchissant les Red Wings 3 à 0.

Le gardien n’a pas été très occupé, mais il a repoussé l’ensemble des 16 tirs dirigés vers lui. Il s’agissait de son 40e blanchissage en carrière. Devant le filet adverse, Jonathan Bernier a accordé deux buts sur 30 lancers.

Scott Laughton a ouvert la marque au second engagement, inscrivant du même coup le but gagnant. Kevin Hayes et Matt Niskanen ont complété le pointage au dernier tiers. Les deux joueurs ont chacun récolté leur but en désavantage numérique, mais sur deux pénalités différentes. Celui de Niskanen a été logé dans une cage déserte.