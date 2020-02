Gérer au-delà des intérêts particuliers

Réjean Morel, un ancien gestionnaire de haut niveau dans le monde de l’éducation au Québec, s’inquiète de la place que les intérêts particuliers des parents pourraient prendre dans la réforme de la gouvernance scolaire, sous-tendue par le projet de loi 40 du ministre Roberge. Les enjeux étant nombreux et fort complexes, il appréhende que la nouvelle structure du ministre génère des administrateurs qui manqueront de vision pour relever les immenses défis du réseau scolaire.

L’homme a été à la direction du financement pour le réseau scolaire au ministère de l’Éducation, pour ensuite devenir directeur général de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) jusqu’à sa retraite au début des années 2000. Fort de ses expériences professionnelles et de sa notoriété, il a participé à la formation de centaines de gestionnaires au niveau universitaire et accompagné à titre de consultant plusieurs commissions scolaires désirant accroître leur efficience. Il a même œuvré à l’international en contribuant à l’amélioration du système d’éducation au Maroc et au Burundi.

Monsieur Morel nous rappelle que les commissions scolaires constituent les seules institutions publiques contraintes d’offrir l’ensemble des services sur le champ pour un territoire déterminé. Mis à part la sécurité publique, les municipalités jouissent d’une grande latitude dans la dispensation des services. Quant aux centres de santé et services sociaux, tous connaissent les délais de traitement dans les urgences ou pour les chirurgies, sans compter les attentes interminables pour consulter un professionnel dans les services sociaux. Les commissions scolaires ne peuvent pas de leur côté renvoyer un enfant à la maison en attendant que le service soit mis en place. C’est pourquoi l’ancien gestionnaire est convaincu que la complexité du réseau public d’enseignement nécessite des administrateurs d’une grande compétence qu’un noyautage de parents ne saurait satisfaire.

Ouverture et fermeture d’établissements, répartitions des élèves dans les écoles du territoire, mise en œuvre des services pour les enfants aux besoins particuliers, recrutement de personnels compétents et formation continue ne sont que quelques-uns des enjeux qui nécessiteront vision, compétence, indépendance et légitimité dans les prises de décision. Le projet de loi 40 met les futurs administrateurs à la remorque du gouvernement avec des gestionnaires qui seront bien mal à l’aise de contester les orientations douteuses sous peine d’être éjectés.

S’il est vrai que la promesse de la CAQ d’abolir les élections scolaires explique l’entêtement du ministre, elle sert également bien les fonctionnaires du ministère dans une guerre de pouvoir qui, selon Morel, s’exacerbe depuis le règne de Michèle Courchesne à l’Éducation. Le ministère voudrait depuis longtemps se débarrasser de ce contre-pouvoir que sont les commissions scolaires pour pouvoir faire à sa guise, mais ce n’est pas nécessairement augure d’améliorations.

L’ancien directeur général de la FCSQ ne prétend toutefois pas que tout est parfait dans le monde des commissaires. Sans être partisan de les remplacer par des administrateurs désignés par le ministre, Réjean Morel souhaiterait que le rôle des commissaires soit relevé et que leur qualité soit accrue. Il continue de croire qu’en les élisant, le processus leur donne une légitimité que des nominés ministériels n’auront jamais aux yeux de la population d’un territoire. Le gouvernement aurait dû s’investir dans l’amélioration du processus électoral comme les Ontariens l’ont fait, plutôt que de s’entêter à l’abolir.

Je retiens également de l’ancien gestionnaire sa très grande préoccupation pour la qualité et la compétence des ressources humaines à tous les échelons de l’organisation. La tendance met actuellement l’accent sur la pénurie d’enseignants et l’impact sur la qualité du recrutement, le même constat pourrait pourtant être fait pour les gestionnaires des commissions scolaires et les directions d’écoles.

L’amélioration de la réussite éducative passe par la qualité des ressources humaines et des efforts qu’elles pourront déployer pour motiver les élèves. L’urgence du ministre ne devrait pas être dans le chambardement des structures, mais beaucoup plus dans le développement des meilleures stratégies pour favoriser l’attraction et la rétention de personnel de qualité qui s’emploieront à faire réussir les milliers d’élèves qui éprouvent des difficultés dans l’école d’aujourd’hui!