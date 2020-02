Kim Clavel avec GYM

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a annoncé que la boxeuse Kim Clavel avait décidé de se joindre à son organisation, lundi.

Il y a un peu plus de deux semaines, l’athlète de 29 ans avait quitté Eye of the Tiger Management (EOTTM) à la fin de son entente promotionnelle.

• À lire aussi: Départ de Eye of the Tiger Management: une Kim Clavel libérée

«Il y a des choses que les gens ne savent pas. Moi, comme athlète, j’ai vécu des stress que je n’aurais pas dû vivre à certains moments», avait dit la boxeuse au réseau TVA Sports, la semaine dernière.

En prenant la décision d’aller chez GYM, Clavel (11-0-0, 2 K.-O.) pourra officiellement renouer avec son entraîneur de longue date Stéphane Larouche. Elle avait été contrainte de s’en séparer, puisque l'instructeur était en froid avec EOTTM. Clavel gardera les services de Danielle Bouchard comme entraîneuse, mais elle sera conseillée par Larouche.

À son plus récent combat, en décembre, la Québécoise a vaincu la Mexicaine Esmeralda Gaona Sagahon par décision unanime des juges pour obtenir le titre vacant de la NABF des poids mi-mouches. Elle a ainsi mis la main sur la première ceinture de sa carrière.

Clavel retournera sur le ring le 21 mars. Elle sera de la grande finale d’un événement qui se tiendra au Casino de Montréal. GYM a également indiqué que la pugiliste sera en vedette dans au moins quatre de cinq de ses galas prévus en 2020.