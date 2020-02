La chanson de Damien verra le jour sous peu

Vous enviez les personnages de Fugueuse qui écoutent la nouvelle chanson de Damien en boucle sur internet ? Patience. La pièce bénéficiera d’une sortie officielle d’ici la fin du mois. Avec d’autres paroles.

Selon nos sources, Yes McCan, alias Jean-François Ruel, a concocté une version « moins explicite » du morceau qu’interprète son personnage dans l’émission de TVA. Dotée de paroles moins crues, la chanson intitulée Anxiety sera mise en ligne dans quelques semaines.

Entre-temps, vous pourrez l’entendre plus longuement dans l’épisode de lundi soir. Cette relecture comprend notamment l’extrait suivant : « Une pute pour une nuit, c’est une pute pour la vie. » La pièce renferme également une référence au viol collectif qu’a subi Fanny, l’héroïne du drame défendue par Ludivine Reding, en début de première saison : « J’croyais qu’t’étais à moi qu’t’étais bad / T’as baisé tout le gang sur la cam ».

La version d’Anxiety qui atterrira sur Spotify, YouTube et compagnie devrait être plus grand public et moins rattachée au parcours de Fanny.

On ignore la date précise de sortie du titre. L’agence de relations de presse engagée par Yes McCan pour assurer la promotion du titre, Roy & Turner, a choisi de garder jalousement cette information.

Deux ans après Désirée

En entrevue au Journal en décembre, Yes McCan révélait qu’il avait écrit une chanson pour Fugueuse 2. La place qu’elle occuperait était toutefois incertaine.

Venue directement du réalisateur Éric Tessier, la commande était arrivée à quelques semaines seulement du début des tournages. Durant notre entrevue, Yes McCan avait qualifié ce mandat de « beau cadeau », puisqu’en 2018, sa chanson Désirée était devenue un grand succès après avoir profité d’une vitrine privilégiée dans Fugueuse. Depuis, la pièce a franchi la barre des trois millions d’écoutes sur Spotify.

Dans Fugueuse la suite, le personnage de Damien pond Anxiety après avoir passé quatre années en prison pour proxénétisme. Jointe au téléphone, l’auteure du feuilleton, Michelle Allen, indique qu’elle s’est notamment inspirée de l’affaire Bertrand Cantat pour développer cette intrigue secondaire. Rappelons qu’en 2011, l’ancien chanteur du groupe français Noir Désir avait entamé un retour progressif sous les projecteurs après avoir purgé une peine de huit ans de réclusion pour avoir assassiné sa compagne, Marie Trintignant.

« Damien veut reprendre sa carrière, indique Michelle Allen. Son désir est légitime, mais ça s’annonce très difficile à cause des conditions qu’il doit respecter, comme son couvre-feu, rester loin des mineures... »

L’auteure mentionne toutefois que l’histoire de Damien est loin d’être terminée. Sa réhabilitation se poursuivra jusqu’au dixième et dernier épisode, qui sera présenté en mars à TVA.