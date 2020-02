L'ancien des Blue Jays Tony Fernandez se bat pour sa vie

L’ancien joueur des Blue Jays de Toronto, Tony Fernandez, repose dans un état critique.

Selon le Temple de la renommée du baseball canadien, situé à St. Marys en Ontario, où il a été intronisé en 2008, celui qui est âgé de 57 ans est victime des complications d’une maladie qu’il a révélée avoir en 2017, soit la polykystose rénale.

Selon son ancien coéquipier Jesse Barfield, Fernandez a subi une opération à une jambe, vendredi, après que les médecins aient trouvé un caillot. Il est présentement sous oxygénation par membrane extra-corporelle, pour que de l’oxygène circule dans son sang.

Celui qui a disputé 17 saisons dans le baseball majeur, dont 12 réparties en quatre segments avec la formation torontoise, a participé cinq fois au match des étoiles et il a remporté à quatre reprises un Gant d’or, remis au meilleur joueur défensif à chaque position. Il faisait aussi partie de l’équipe des Blue Jays lors de leur conquête de la Série mondiale en 1993.

Il détient aussi quelques records de la concession, dont le plus de matchs joués (2158) et le plus de coups sûrs (2276).