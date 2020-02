Laurent Duvernay-Tardif propulse les cotes d’écoute du Super Bowl au Québec

L’effet Laurent Duvernay-Tardif s’est fait ressentir dans les cotes d’écoute du Super Bowl au Québec. Plus de 2 547 000 téléspectateurs ont regardé la partie dimanche soir. Une forte hausse de 685 000 par rapport à 2019.

Plus précisément, 1 643 000 Québécois ont suivi la rencontre opposant les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco à RDS, tandis que 753 000 ont préféré suivre le match à CTV, selon les données préliminaires de Numéris colligées par Deep Blue Canada. Quant aux retransmissions de TSN et FOX, elles ont respectivement attiré 62 000 et 89 000 téléspectateurs.

La présence de Laurent Duvernay-Tardif au sein des Chiefs n’est certes pas étrangère à cette augmentation d’auditoire. Le joueur de football et médecin de formation a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers jours.

Sans surprise, le Super Bowl a été l’émission la plus regardée dimanche. À Radio-Canada, Tout le monde en parle a mobilisé 791 000 fidèles. À TVA, La magie des stars a récolté les faveurs de 548 000 personnes.

Le Super Bowl a également enregistré une hausse de cotes d’écoute aux États-Unis, sa première en cinq ans. La partie a rallié une moyenne de 99,9 millions d’Américains, selon Nielsen. De son côté, le spectacle de Shakira et Jennifer Lopez, présenté entre les deuxième et troisième quarts, a rassemblé 103 millions de téléspectateurs, une augmentation de 4% par rapport à l’an dernier, alors que Maroon 5 assurait la portion musicale de l’événement.