Le «24 Heures» entre au chaud dans toutes les stations de métro

Bonne nouvelle: votre journal 24 Heures devient dès aujourd’hui disponible à l’intérieur des stations de métro dans plus de 160 nouveaux présentoirs. Il sera donc plus facile de mettre la main sur votre exemplaire du jour, peu importe l’heure à laquelle vous prenez le transport en commun.

Les camelots continueront de distribuer votre journal de main à main aux heures de pointe ainsi que dans plus de 700 endroits névralgiques à travers la métropole, dont de nombreux établissements scolaires, des tours de bureaux, des restaurants et des cafés.

Contenu pertinent

Pour accompagner notre nouvelle stratégie de distribution, vous pourrez lire dans nos pages du contenu spécial lié au métro de Montréal dans lequel vous êtes nombreux à passer plusieurs heures par semaine. Vous retrouverez dans votre journal, cette semaine, une liste de bonnes raisons de prendre le transport en commun, des faits inusités sur les quatre lignes de métro et des conseils vestimentaires pour prendre le métro l’hiver.

Le domaine culturel n’est pas en reste, alors que notre page «Je sors, je reste» propose quotidiennement des sorties à faire à Montréal en plus de constituer, avec notre cahier Weekend, un incontournable pour vivre au rythme de la métropole.

Équipe passionnée

Toute une équipe de passionnées œuvre derrière le 24 Heures. En plus de l’équipe de journalistes et chroniqueurs, l’équipe des ventes, celle de la production et celle de la distribution travaillent toutes main dans la main pour vous livrer du lundi au vendredi un tour d’horizon de l’actualité montréalaise.

Qu’il s’agisse d’enjeux de transport, de logement, de santé ou encore d’histoires touchantes ou drôles, notre équipe passe ses journées sur le terrain — et dans le métro — pour vous tenir au courant de ce qui se passe à quelques stations de chez vous.

Mais surtout, notre équipe continuera à traiter de sujets proches de vous, chers lecteurs. Vous êtes près d’un million à nous lire chaque semaine. Vous utilisez le transport en commun, vous marchez dans les rues de Montréal ou vous roulez à vélo; bref, vous avez à cœur les enjeux de la métropole.

Merci, chaleureusement, de nous faire confiance tous les jours pour vous informer.

Lyne Robitaille

Vice-présidente principale, Journaux Québecor