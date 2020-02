Le cannabis a rapporté moins que prévu à Ottawa

OTTAWA | Le montant récolté par la taxe d’accise sur le cannabis par le gouvernement fédéral est loin d’atteindre les prévisions faites au moment de la légalisation.

Selon les chiffres obtenus par le «National Post», Ottawa a obtenu 18 millions $ sur la première année fiscale 2018-2019, alors qu’il attendait près du double, soit 35 millions $.

Pour cette année, le gouvernement espérait amasser 100 millions $, mais ses estimations ont été revues à la baisse, à 88 millions $.

Les prévisions à moyen terme n’ont pas été modifiées, selon une réponse écrite à une question de la Chambre des communes: on s’attend à des rentrées de 135 millions $ l’année prochaine, qui augmenteront jusqu’à 220 millions en 2023.

Ces chiffres ne représentent que les taxes que récupère le fédéral. Vingt-cinq pour cent de ces taxes sont retournés aux provinces, selon un accord conclu avant l’élection. Ils n’incluent pas non plus les taxes de vente fédérales et provinciales.

Une taxe d'accise de 1$ environ par gramme est posé sur le cannabis, en plus des taxes de vente fédérale et provinciale.

L’attaché de presse du ministre des Finances, Bill Morneau, Pierre-Olivier Herbert, a déclaré au National Post que différents facteurs sont en cause pour expliquer ces résultats.

«Divers facteurs contribuent aux recettes de la taxe d'accise, notamment le volume des ventes et l'offre disponible, a-t-il indiqué. Les provinces sont responsables de la distribution, de l'octroi de licences et de la supervision de la distribution et de la vente de cannabis.»

L’Ontario, province la plus populeuse du Canada, a tardé à ouvrir des dispensaires de cannabis, puisque les premiers ont ouvert en avril 2019, soit six mois après la légalisation.

D’autres provinces, comme le Québec et l’Alberta, ont du mener les opérations au ralenti, en raison de l’offre de cannabis légal insuffisant.