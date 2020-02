Le prochain adversaire de Beterbiev comparé à Bute

Artur Beterbiev semble plus heureux que jamais. En octobre, sa cote de popularité a explosé lorsqu'il est devenu champion unifié des poids mi-lourds en battant Oleksandr Gvozdyk.

«Les gens me connaissent plus. J'avais l'impression que tout le monde avait regardé le combat», a-t-il raconté à TVA Sports, lundi.

Le Russe (15-0-0, 15 K.-O.) n’entend pas s’asseoir sur ses lauriers pour autant en vue de son combat du 28 mars contre le Chinois Fanlong Meng, au Centre Vidéotron.

«Je reste le même, a-t-il assuré. Je dois m'entraîner encore plus fort, car j'ai deux ceintures et je sais qu'il y a un boxeur qui veut mes ceintures. Je dois les protéger et essayer d'en gagner d'autres.

Avec la supervision de son entraîneur, Marc Ramsay, Beterbiev prendra les bouchées doubles en vue du choc, où il tentera de demeurer invaincu.

«On doit trouver des raisons de le motiver. De ne pas être sur un cruise control, d’imager Ramsay. Je l'ai vécu dans le passé, de se penser les rois de la montagne.»

Un Lucian Bute «dans ses bonnes années»

Aspirant obligatoire au titre des mi-lourds de l’IBF, Meng voudra aussi conserver son dossier parfait (16-0-0).

Le boxeur de 31 ans a un duel de plus à son actif, avec cinq K.-O. en moins. Ramsay croit qu’il pourrait s’agir du plus grand test de la carrière de son protégé.

«On a fait un premier meeting audiovisuel hier et j'ai mis en garde Artur, a expliqué l’entraîneur. À part notre dernier combat, il est peut-être le meilleur adversaire qu'on a affronté jusqu'à maintenant.

«C’est un gars avec une grande carrière amateur. Je le compare à Lucian Bute durant ses bonnes années. Et je pense que ça peut être un piège.»

Top Rank n'a toujours pas fait d'annonce officielle, mais semble-t-il que les deux boxeurs ont signé leur contrat.

«Je suis vraiment heureux, car ça fait longtemps que je ne me suis pas battu à la maison. Mais je suis un peu nerveux.

«Je dois leur offrir une belle performance et leur montrer mes habiletés. Je veux leur montrer (ce dont je suis capable).»