Le retour d’un élément offensif à Detroit

Le retour au jeu d’Andreas Athanasiou permettra aux Red Wings de Detroit de retrouver un rare élément offensif au sein de leur formation et même si leur saison est déjà à oublier, ils espèrent que l’attaquant pourra leur offrir quelques victoires de plus.

Athanasiou avait raté les 13 derniers affrontements de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps. Lors du match contre les Flyers de Philadelphie, lundi soir, au Little Caesars Arena, il devrait prendre place sur le premier trio des siens, aux côtés de Dylan Larkin et de Tyler Bertuzzi.

«Ce n’est jamais plaisant d’être blessé, a-t-il mentionné sur le site de son équipe après l’entraînement optionnel tenu en journée. Juste le fait d’avoir la chance de revenir sur la patinoire et de jouer me fait du bien et je suis excité à cette idée.»

L’athlète de 25 ans, auteur d’une saison de 30 buts et 54 points en 2018-2019, a connu un début d’année plus difficile. En 36 matchs, il compte cinq buts et 19 points. L’entraîneur-chef Jeff Blashill croit toutefois que l’Ontarien peut retrouver sa touche de marqueur assez rapidement.

«Évidemment, c’est un joueur qui peut créer des jeux par lui-même, a expliqué l’instructeur. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui peuvent réussir cela. Tu as besoin d’être extrêmement rapide et d’effectuer des jeux à une très grande vitesse. Et il est un des rares joueurs à pouvoir le faire.»

«Chaque fois que je suis revenu d’une blessure, chaque fois que n’importe quel joueur revient d’une blessure, c’est un peu plus dur au début, a dit Athanasiou. Mais pour moi, patiner est mon style de jeu, donc ça m’aide à faire un retour plus facilement.»

La misère

Ainsi, le numéro 72 souhaite aider les Wings à sourire davantage, eux qui occupent les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey avec 28 points. Cependant, il devra mieux faire, lui qui présente un différentiel de -35.

«J’ai eu des chances [de marquer], a ajouté l’attaquant au sujet de sa production offensive. Malheureusement, elles n’ont pas porté fruit avant ma blessure, donc j’espère commencer du bon pied.»