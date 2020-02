Les étonnants parcs-nature de Montréal

« On ne se croirait pas à Montréal ». C’est souvent ainsi que se sont exprimés des amis, nés ici ou ailleurs, lors de leur première incursion en ma compagnie dans un parc-nature de la ville de Montréal.

On y retrouve des sentiers de marche, de raquette et de ski de fond louvoyant entre boisés, champs et marais. Selon les lieux, chevreuils, renards et coyotes y habitent, en plus des mésanges, des pics et plein d’autres oiseaux. Les parcs-nature le long de la rivière des Prairies sont desservis par les transports en commun longeant le boulevard Gouin. En voici trois à découvrir, avec certaines particularités.

Photo courtoisie, Nathalie photographie

Cap-Saint-Jacques

Dans l’ouest, ce parc donnant sur le lac des Deux Montagnes se distingue par sa ferme écologique. La grange est ouverte pour nous laisser voir chèvres, lapins et autres animaux. Dans les serres poussent des légumes biologiques. Des ateliers de yoga en plein air auront lieu deux fois cet hiver. Aussi à souligner : les balades gratuites en traîneau à chiens, également prévues à deux reprises.

Photo courtoisie, Yves Kéroack

Bois-de-Liesse

À l’angle du boulevard Gouin et de l’A-13, ce parc nous permet, certains samedis et selon la température, d’expérimenter l’art de vivre à la scandinave. Feu extérieur et détente sur une chaise Adirondack avec une couverture. Il en est également ainsi à Pointe-aux-Prairies, certains dimanches. Des promenades sous les étoiles sont au programme, à pied, en raquettes ou en skis de fond. À Pointe-aux-Prairies aussi d’ailleurs.

Photo courtoisie, Yves Kéroack

Pointe-aux-Prairies

À l’ombre des raffineries de l’est de Montréal, ce parc offre un contraste apaisant avec ses petits boisés et ses sentiers. Tous les samedis de février, on a l’occasion d’essayer gratuitement un vélo à pneus surdimensionnés. C’est bon à savoir.

En bref