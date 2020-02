Les six meilleurs combats de gardiens

Les gardiens des Flames de Calgary et des Oilers d’Edmonton Cam Talbot et Mike Smith sont devenus, samedi soir, les premiers hommes masqués à se battre l’un contre l’autre depuis la saison 2013-2014.

Leur furieux combat nous a inspiré un top 6 des meilleures batailles impliquant des gardiens et trois Québécois sont à l’honneur dans ce palmarès.

- Félix Potvin c. Ron Hextall

En novembre 1996, les choses dégénèrent entre les Maple Leafs de Toronto et les Flyers de Philadelphie. Au moment où un combat éclate dans la zone de la formation de la Ville Reine, Hextall décide de se mêler des hostilités. Le vétéran quitte son filet à toute allure et rejoint Potvin à l’autre bout de la patinoire. Les deux hommes échangent ensuite plusieurs coups de poing dans un furieux combat de plus d’une minute. Aucun des deux pugilistes n’est en mesure de passer le K.O. à son rival et les arbitres finissent par les raisonner.

- Patrick Roy c. Chris Osgood

Dans la deuxième moitié des années 1990, la plus grande rivalité de la Ligue nationale de hockey (LNH) implique l’Avalanche du Colorado et les Red Wings de Detroit. Pendant que tous les patineurs se chamaillent en troisième période d’un match disputé le 1er avril 1998, le Québécois enlève tranquillement son masque, sa mitaine et son bouclier afin de se joindre au brasse-camarade. L’un des arbitres le retient, mais Osgood décide d’être de la partie. Les gardiens se retrouvent donc au centre de la glace et les coups se mettent à pleuvoir. Roy obtient un léger avantage, touchant la mâchoire de son adversaire à quelques reprises avec sa droite.

- Patrick Roy c. Mike Vernon

Une saison avant son duel contre Osgood, Roy s’était mesuré à un autre gardien des Red Wings, soit Mike Vernon. Le représentant de l’Avalanche avait quitté son territoire pour venir en aide à Claude Lemieux, qui se faisait sévèrement corriger par Darren McCarty. Devant le geste de Roy, Vernon a également décidé de s’en mêler. Malgré de bons crochets envoyés à la tête de l’Albertain, le célèbre numéro 33 n’est pas sorti vainqueur de cette empoignade.

- Dan Cloutier c. Tommy Salo

En 1998, les combats de gardiens avaient définitivement la cote. Le 4 avril de cette année-là, Cloutier (Rangers de New York) a servi une solide correction à Salo (Islanders de New York). Au moment où tout le monde s’échangeait des coups, le joueur des Blueshirts s’est rué sur son vis-à-vis et l’a matraqué de coups de poing. Cloutier, qui avait perdu son plastron à force de frapper Salo, n’a jamais arrêté d’envoyer des droites à la tête de son rival, et ce, même s’il était en position du fœtus sur la patinoire. Ayant finalement pitié de Salo, Cloutier a cessé son attaque avant d’aller narguer le banc des Islanders.

- Rick DiPietro c. Brent Johnson

Cet affrontement du 2 février 2011 est le combat de gardiens le plus court de l’histoire de la LNH, selon le site internet hockeyfights.com. Johnson (Penguins de Pittsburgh) a passé le K.-O. à DiPietro (Islanders) à l’aide d’une seule gauche. Le coup du porte-couleurs des «Pens» était si puissant qu’il a causé une fracture au visage de son rival, le contraignant à rater une vingtaine de parties. DiPietro n’a disputé que 13 rencontres après ce combat.

- Martin Biron c. Ray Emery

En février 2007, Emery n’a pas livré un combat contre les Sabres de Buffalo, mais bien deux! Le porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa a d’abord expédié Biron au sol avec quelques bonnes frappes. Pensant avoir fini sa besogne, le défunt gardien a ensuite été apostrophé par le matamore Andrew Peters. L’attaquant a aisément vengé son gardien et heureusement pour Emery, les arbitres ont rapidement mis fin à ce duel inégal.