Ottawa somme l'Iran de partager les boites noires du vol 752

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau s’impatiente face à l’Iran, qui n’a toujours pas partagé les boites noires du vol PS752 pour qu’elles soient analysées par des experts internationaux.

«Le fait que les autorités iraniennes continuent à essayer de faire [l’analyse] elles-mêmes quand elles n’ont pas la capacité technique est préoccupant et on va continuer de mettre de la pression sur eux», a tonné le premier ministre en mêlée de presse, lundi.

Les boites noires du Boeing de l’Ukrainian International Airlines à bord duquel 57 Canadiens ont perdu la vie devaient être mises à la disposition de l’Ukraine et d'experts internationaux. Cela n’a toutefois pas été fait, près d’un mois après la tragédie.

«Ça fait déjà plusieurs semaines. Le monde entier attend des réponses et on demande à l’Iran de procéder le plus rapidement», a martelé le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Ottawa voudrait que les boites noires, qui sont endommagées, soient envoyées en France puisque ce pays est reconnu pour son expertise dans l’analyse de ce type de données. Le Bureau de la sécurité des transports veut également dépêcher des spécialistes canadiens pour cette étape importante, mais est dans l’attente depuis des semaines.

«Je ne juge pas l’Iran par ses mots, mais par ses actions et force est de constater aujourd’hui que les boites noires n’ont pas été analysées», a ajouté le ministre Champagne en sommant les autorités de respecter les normes internationales en la matière.

En vertu de l’annexe 13 de la Convention relative à l’aviation civile, les États qui mènent des enquêtes sur des tragédies aériennes doivent fournir l’accès «sans délai» aux éléments de preuve, comme les boites noires.

M. Champagne s’est entretenu avec ses homologues du Groupe international de coordination et d’intervention pour les victimes du vol PS752, lundi matin. La demande de respecter l’annexe 13 se retrouvera dans leur déclaration conjointe, a-t-il fait savoir.

Le Groupe - qui rassemble le Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni - doit se réunir à Munich la semaine prochaine.