Pas facile le transport aérien en région

Une dizaine de passagers d’Air Canada Jazz ont été laissés en plan, à Québec, en raison d'un retard de seulement 15 minutes dimanche, alors qu'ils se rendaient aux Îles-de-la-Madeleine.

La liaison d’Air Canada Jazz entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine comprend une correspondance à Québec et une escale à Gaspé. Or, leur avion en partance de Montréal a dû procéder au dégivrage et, en raison de ce retard, ils ont raté leur correspondance à Québec.

Les passagers ont eu comme information, à l’aéroport de Québec, que les prochains sièges disponibles étaient sur le vol de mardi et qu'ils devaient assumer les frais d'hébergement jusque-là.

Finalement, quatre passagers ont réussi à obtenir une place sur le vol de Pascan Aviation dimanche soir, et Air Canada a assuré une place aux cinq autres passagers sur le vol de lundi matin.

Ils ont tout de même passé 24 heures à Québec pour un retard de 15 minutes dû au dégivrage.

La compagnie aérienne Jazz Aviation soutient que le transporteur n’est pas tenu de payer les coûts d’hébergement lorsqu’il s’agit d’un retard causé par la météo.

Par courriel, la chef de service aux communications et services linguistiques de la compagnie aérienne, Manon Stuart, a indiqué que, «malheureusement, lorsqu'un vol est affecté par des conditions météorologiques étant au-delà de notre contrôle, les compagnies aériennes ne sont pas responsables des dépenses d'hébergement et autres».

Le député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau et porte-parole du Parti Québécois en matière de transports affirme qu’il est fréquent que le vol d’Air Canada Jazz de Québec à destination de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine quitte quelques minutes en retard pour attendre des passagers qui arrivent sur un autre vol, il ne comprend pas pourquoi on n’a pas fait de même dimanche.

«Pour une quinzaine de minutes de retard, on pourrait faire perdre jusqu’à deux jours de travail à des gens et cumuler des dépenses au-delà de 500 $ pour des frais de séjour qui auraient dû être assumés par Air Canada», a-t-il expliqué.

Le député a ajouté que le transport aérien en région est très compliqué, ces temps-ci, en grande partie en raison d’Air Canada, qui détient presque le monopole.

«Un transporteur qui prend des décisions à partir de directives qui sont difficiles à suivre, qui peuvent changer d’une fois à l’autre.»

Cette situation a pour effet, selon Joël Arsenau, «d’insécuriser tous ceux qui prennent l’avion». «Et l’avion aux Îles-de-la-Madeleine, c’est le transport en commun», a-t-il souligné.