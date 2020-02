Sa famille croit à la thèse du meurtre

Des proches endeuillés de la jeune femme de 23 ans retrouvée sans vie après un incendie suspect dans un garage, il y a deux semaines à Montréal, croient à la thèse d’un homicide.

« Il y avait un cadenas à l’extérieur sur la porte [du garage] et pas d’autre issue. Ça ne peut pas faire autrement », s’indigne Jonathan Primeau, frère adoptif de Vanessa Primeau.

Le corps inerte de la jeune femme a été découvert tôt le matin du 23 janvier dernier, parmi les décombres d’un incendie de garage, au coin des rues Bourbonnière et Adam, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Porte cadenassée

Le jour même, des sources policières nous ont révélé qu’un cadenas extérieur verrouillait la porte, à l’arrivée des autorités.

Depuis, la famille de la défunte attend toujours un dénouement à cette sordide et mystérieuse affaire avant de pouvoir entamer son deuil.

Elle qualifie la jeune femme de « vulnérable » en raison de problèmes de santé mentale, de consommation de drogues dures et de fréquentations peu recommandables.

« Je l’ai tout le temps dit. À la minute qu’elle mettait un pied dehors, elle était en danger, déplore sa mère adoptive, Thérèse Primeau. C’était une enfant dans un corps d’adulte. Elle faisait trop confiance. Elle s’est fait intimider toute sa vie. Elle voulait juste être aimée. »

Faire son deuil

« Personne ne mérite de mourir comme ça. Mais on ne peut pas faire notre deuil tant qu’on n’aura pas de réponses. A-t-elle été tuée avant le feu ou par le feu ? On ne sait rien. Je veux que celui qui a fait ça paie pour ce qu’il a fait, poursuit-elle. Je vais tout faire pour ça. »

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal continue d’enquêter sur les circonstances entourant ce décès. Elle refuse toutefois toujours de parler d’un meurtre.

« Pour l’instant, on enquête sur une mort suspecte et non un homicide. C’est bien différent », précise l’agente Caroline Chevrefils.