Série documentaire «Camp Rock»: Safia Nolin fait l'éloge de l'affirmation de soi

Safia Nolin a agi à titre de mentore pour les filles et les personnes de genre non conforme du camp musical Camp Rock.

En plus d'aider les jeunes à développer leur apprentissage musical, l'autrice-compositrice-interprète leur a rappelé l'importance de l'affirmation de soi devant la caméra de Sophie Lambert, réalisatrice de la série documentaire «Camp Rock».

Différences, acceptation et affirmation de soi ont été développées par les jeunes pendant une semaine grâce à la musique. Une semaine au cours de laquelle les membres du groupe, ayant entre 10 et 17 ans, ont notamment appris à jouer d'un instrument, à écrire une chanson, à créer une œuvre musicale en équipe et à l'enregistrer en studio.

Photo d'archives DIDIER DEBUSSCHERE

Les huit épisodes de 10 minutes de la série documentaire pourront être visionnés sur ICI Tou.tv dès mercredi. Plusieurs thèmes y seront abordés, dont l'orientation sexuelle, le racisme, la tolérance et la justice sociale.

Le Camp Rock a été mis sur pied il y a 10 ans. Douze ville canadiennes, dont Montréal et Québec, en accueillent un.