Sherbrooke : voleur armé d’une seringue recherché

SHERBROOKE – Le service de police de Sherbrooke demande l’aide du public pour identifier un ou une suspecte armée d’une seringue ayant commis un vol dimanche soir dans le dépanneur d’une station-service.

Le vol a eu lieu vers 23 h au Irving/ Couche-Tard du 2558, rue Galt Ouest, à Sherbrooke, a indiqué la police dans un communiqué.

PHOTO COURTOISIE / Service de police de Sherbrooke

PHOTO COURTOISIE / Service de police de Sherbrooke

«Un suspect est entré dans le commerce; il semblait très intoxiqué. Il a violemment demandé le contenu de la caisse seringue à la main. Il a finalement quitté en direction ouest», précise-t-on dans le communiqué.

La personne recherchée est de sexe masculin, mais le «sexe féminin n’est pas exclu», selon la police.

PHOTO COURTOISIE / Service de police de Sherbrooke

PHOTO COURTOISIE / Service de police de Sherbrooke

La personne suspecte mesure plus ou moins 5 pi 4 po (environ 1,62 m) et est de petite corpulence. Au moment du vol, elle portait un manteau vert kaki avec capuchon, un filet noir au visage et un pantalon cargo beige. Elle ne portait pas de gants. Elle s’exprimait en anglais.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier cette personne est prié de communiquer avec Le Service de police de Sherbrooke au 819 821-5555 ou sa division des enquêtes criminelles au 819 821-5544.

Pour signaler de l’information de façon anonyme, il est possible de le faire en contactant Échec au crime au 1-800-711-1800 ou via le site web www.echecaucrime.com.