Taux d’hospitalisation en hausse pour tentatives de suicide

Même si le taux de suicide était légèrement en baisse au Québec, le taux d’hospitalisation pour des tentatives de suicide était en augmentation en 2018.

Le taux d’hospitalisation a bondi de 34,5 par 100 000 habitants en 2007 à 59,5 en 2018 pour les femmes, tandis que chez les hommes, le taux a grimpé de 26,3 en 2007 à 37,9 en 2018 par 100 000 personnes, selon les données publiées lundi par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Au total, près de 3900 personnes ont été hospitalisées pour une tentative de suicide en 2018 dans la province.

«La hausse des hospitalisations pour tentative de suicide la plus marquée s'observe chez les adolescentes de 15 à 19 ans, a précisé Pascale Lévesque, épidémiologiste à l'INSPQ, par communiqué. Les changements dans les procédures de codification au sein des hôpitaux et les divers facteurs influençant la décision d'admettre un patient à l'hôpital sont des hypothèses qui pourraient expliquer cette hausse.»

«Il est également possible que les tentatives de suicide soient également en hausse au Québec surtout chez les adolescents et que cette hausse ait contribué à augmenter le taux d'hospitalisation. Des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour améliorer notre compréhension de cette hausse», a-t-elle ajouté.

Diminution du taux de suicide

Même si 1045 personnes ont mis fin à leur jour en 2017 au Québec, ce phénomène est en régression. Le taux de suicide était de 12,4 par 100 000 personnes dans la province en 2017, une baisse par rapport à 2015 (13,9) et 2016 (13,2). Cette diminution s’observe depuis le début des années 2000.

«Le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes», a noté l'INSPQ qui précise que les hommes de 50 à 64 ans sont les plus à risque.

Certaines régions sont aussi beaucoup plus touchées.

«Pour la période 2015-2017, les taux de suicide pour les régions du Nunavik de l’Abitibi-Témiscamingue et Chaudière-Appalaches étaient significativement plus élevés que le reste du Québec, alors que ceux de Laval et de Montréal étaient significativement inférieurs», a souligné l'INSPQ.

Si vous avez besoin d’aide:

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes