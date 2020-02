Transport en commun : la refonte tarifaire se fait attendre

Près de quatre ans après sa création, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) semble encore loin de réaliser sa première mission, qui consiste à uniformiser les quelques 700 titres de transport disponibles dans la grande région de Montréal.

Un plan à cet effet devait être déposé au conseil d'administration en décembre, pour qu'il soit implanté graduellement de 2020 à 2024. Or, il faudra attendre au moins jusqu'en juin 2020 pour le dépôt de ce plan, a confirmé l'organisation, précisant qu'il s'agit d'un «dossier complexe».

En attendant, la situation ne facilite pas la vie des transporteurs, par exemple exo, qui gère les trains de banlieue et les autobus dans les villes des couronnes Nord et Sud, ce qui représente un vaste éventail de titres et de tarifs différents. En janvier, le directeur général Sylvain Yelle indiquait attendre avec impatience la refonte.

Bureaucratie

Les sociétés de transport du Grand Montréal ne s'entendent pas avec l'ARTM. Lundi matin, «La Presse» révélait que les dirigeants des sociétés de transport reprochent notamment à l’ARTM d’avoir créé une envahissante «bureaucratie métropolitaine du transport» à la place de se concentrer sur des dossiers plus urgents qui, eux, stagnent.

Interrogée lundi sur ces problématiques et dissidences, la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau a concédé qu'il pouvait y avoir des problèmes de communication, mais s'est limitée à évoquer l'importance de la coordination et de la concertation, sans toutefois entrer dans les détails.

Pont-tunnel

Une rencontre s'est par ailleurs tenue lundi matin entre la Ville de Montréal, la ministre Rouleau ainsi que plusieurs organisations liées aux transports collectifs pour aborder les mesures de mitigation qui seront mises en place lors du chantier de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Rappelons que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait soulevé en décembre des inquiétudes à ce propos, craignant que l'île devienne très difficile d'accès lors de ce chantier et allant même jusqu'à suggérer son report.

- Avec la collaboration d'Elsa Iskander, 24 Heures