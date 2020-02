Un match pour soutenir le petit Antoine et Leucan

Touchée par la bataille contre le cancer que mène l’un de ses joueurs d’âge pee-wee, l’organisation du Blizzard du Séminaire Saint-François s’alliera à Leucan pour le match de son équipe midget AAA du 8 février au Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’initiative vise à amasser 5000 $ pour l’organisme soutenant les enfants atteints du cancer et leur famille. Le gouverneur du Blizzard midget AAA, Alain Parenteau, n’a pas hésité une seconde à appuyer la cause en apprenant que le jeune Antoine Marquis devait fourbir les armes contre la maladie, le printemps dernier. Il procèdera à la mise au jeu protocolaire avant le duel contre le Collège Charles-Lemoyne. Son père Frédéric est une figure bien connue du monde du hockey à Québec puisqu’il dirige le programme de l’école secondaire privée.

« Ça a été un long processus de discussions avec la famille et avec Frédéric pour qu’ils soient à l’aise. C’est tout récent et ça a touché tout le monde. Chaque année, la ligue nous demande si on a des matchs thématiques. Certains décident d’y aller avec un match en rose [au profit de la lutte contre le cancer du sein] alors que nous, on a dédié la cause à Leucan », a expliqué le gouverneur du club de hockey au Journal.

Chandails à l’encan

Les liens qui unissent le Blizzard à ses anciens joueurs sont indéfectibles. Plusieurs anciens étudiants devenus célèbres ont décidé de faire leur part en offrant des prix qui seront vendus à l’encan, dimanche.

Une dizaine de chandails d’anciens joueurs seront disponibles, dont ceux de Simon Gagné, Jonathan Marchessault, David Savard et Jakob Pelletier, pour ne nommer que ceux-là. L’ancien entraîneur-chef des Remparts et défenseur de la LNH, Philippe Boucher, mettra aussi à l’encan son maillot du match des étoiles de 2007, à Dallas.

Même si Pelletier, qui avait connu une saison de rêve avec le Blizzard en 2016-2017, aidant l’équipe à ravir les grands honneurs, sera de passage presque au même moment au Centre Vidéotron pour affronter les Remparts, le gouverneur invite la population à assister aux deux événements.

« On veut remplir notre aréna et on espère que les gens vident leurs poches. Il y aura aussi le tirage d’un moitié-moitié [...] Notre match est à 13 h, et, le leur, au Centre Vidéotron, à 15 h. Ça n’empêche pas les gens de se déplacer aux deux endroits », a souhaité M. Parenteau.