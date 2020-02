LAPORTE, Pierre-Étienne



À Montréal, le 30 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Pierre-Étienne Laporte, époux en 1ères noces de feu Liliane Fillion, médecin, et, en secondes noces, de Doris-Louise Haineault, psychanalyste.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Kevin Gordon), Anne (Alain Dubé) et Martin (Debra Simpson); son petit-fils Adam Gordon (Victoria Elisabeth Stockord Lehman), son arrière-petit-fils Ocean et de nombreux parents et amis.Né à Joliette le 23 septembre 1934, fils de Georges-Étienne Laporte, médecin, et de Rita Valiquette. Le défunt était titulaire d'une maîtrise ès arts en sociologie de l'Université Laval, et d'un diplôme d'études administratives du Centre international de recherche et d'étude sur le management. Il poursuit ensuite des études en sociologie industrielle à l'Université de la Californie; en planification linguistique en Israël, et en administration à l'École nationale d'administration publique. Il devient professeur adjoint au département de sociologie de l'Université McGill, puis au Département des sciences du comportement de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, enfin à l'Université Concordia. Il joue un rôle majeur dans l'évolution de la situation linguistique québécoise en devenant directeur de recherche de la " Commission d'enquête sur la situation de la langue française et les droits linguistiques au Québec " puis successivement président de la Commission de la protection de la langue française, président de l'Office de la langue française et enfin président du Conseil de la langue française. En reconnaissance de cet engagement sans faille, la France lui octroie en 1995 le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Durant deux mandats, il est député d'Outremont (de 1996 à 2003) pour le Parti libéral du Québec. Il se consacre alors avec bienveillance aux préoccupations de ses concitoyens de toutes origines. À l'Assemblée nationale du Québec, où il se distingue par son indépendance d'esprit, ses collègues le surnomment " le philosophe ". Retraité, il devient membre du Comité d'arrondissement sur les relations interculturelles d'Outremont et conseiller spécial à la Ligue des noirs du Québec, s'implique dans le Conseil d'administration de la Clinique sociale de psychanalyse et rédige plusieurs articles pour la publication de la Société de Gériatrie du Québec.La famille recevra parents et amis au salon funéraire :le vendredi 7 février de 18h à 22h. Le service religieux aura lieu en l'église St-Viateur d'Outremont le samedi 8 février à 14h.La famille tient à remercier pour son dévouement le personnel du Centre d'hébergement Saint-Henri.Des dons à la mémoire de Pierre-Étienne Laporte peuvent être faits à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.