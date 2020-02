GRIGNON, Yves



À Saint-Eustache, le 29 janvier 2020, à l'âge de 76 ans est décédé M. Yves Grignon, époux de Mme Michelle Charron Grignon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François et Marie-Stéphanie (Marc), son petit-fils Marc-André, son frère Gilbert (Céline), son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi le 10 février dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h en l'église de Saint-Eustache, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison SERCAN.