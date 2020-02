8 Nissan à moins de 20 000 $ à se procurer dès maintenant

En collaboration avec

Nissan est le troisième plus grand constructeur automobile japonais et propose une gamme de produits aussi large que diversifiée. Ses véhicules sont généralement réputés pour leur confort, leur espace, leur économie d’essence et leur prix abordable.

Pour une solution encore plus avantageuse financièrement, pourquoi ne pas considérer un modèle Nissan d’occasion? Des marchands comme HGrégoire possèdent un vaste inventaire et peuvent facilement répondre à votre budget.

L’équipe du Guide de l’auto a déniché 8 exemplaires intéressants, tous à moins de 20 000 $. Il y en a pour tous les goûts, y compris du côté de l’électrique!

1. Nissan Micra SV 2016 – 7 798 $

Kilométrage : 77 144 km

Atouts : Air climatisé, régulateur de vitesse, groupe électrique, jantes en alliage et un plus bas kilométrage que la moyenne

2. Nissan Sentra S 2014 – 9 998 $

Kilométrage : 30 950 km

Atouts : Très bas kilométrage, faible consommation d’essence et connexion Bluetooth

3. Nissan JUKE SL 2014 – 13 995 $

Kilométrage : 95 787 km

Atouts : Version richement équipée, fougueux moteur turbo, transmission intégrale, démarrage sans clé, toit ouvrant, ensemble audio haut de gamme et un style incomparable

4. Nissan Rogue SV 2015 – 15 898 $

Kilométrage : 70 329 km

Atouts : Look sport rehaussé par un aileron arrière, toit ouvrant panoramique, moteur peu assoiffé d’essence, transmission intégrale et sièges chauffants

5. Nissan LEAF 2015 – 14 595 $

Kilométrage : 56 041 km

Atouts : Voiture électrique deux fois moins chère qu’à l’état neuf, kilométrage nettement inférieur à la moyenne, habitacle spacieux, climatisation automatique et volant en cuir

6. Nissan Qashqai SV 2017 – 18 995 $

Kilométrage : 72 100 km

Atouts : Transmission intégrale, toit ouvrant, démarrage sans clé, sièges avant chauffants, climatisation automatique et volant en cuir

7. Nissan Murano SV 2015 – 18 995 $

Kilométrage : 83 096 km

Atouts : Kilométrage avantageux, transmission intégrale, moteur éprouvé de 260 chevaux, toit ouvrant, sièges avant chauffants, climatisation automatique à deux zones, système de navigation et volant en cuir

8. Nissan Pathfinder SV 2015 – 19 732 $

Kilométrage : 54 462 km

Atouts : Kilométrage nettement inférieur à la moyenne, capacité de remorquage de 5 000 livres, habitacle spacieux à trois rangées de sièges, climatisation automatique à deux zones, hayon à commande électrique et ouvre-porte de garage universel

Ce ne sont pas les offres alléchantes qui manquent et plusieurs sauront plaire à votre portefeuille. Rendez-vous chez le détaillant d’occasion HGrégoire le plus près pour magasiner votre prochaine Nissan.