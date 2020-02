PERRI, Peppino Joe



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Peppino Joe Perri, père de David (Nina) et Natasha (Jan). Il manquera énormément à la mère de ses enfants, Mary.Il laisse aussi dans le deuil sa famille : sa mère Rosina, (père Luigi feu), son frère, Dominic (Rosetta), ses nièces et nombreux amis.On se souviendra de lui, comme " chef Perri ", un de plus éminent artiste culinaire de Montréal et propriétaire de restaurant.La famille recevra vos condoléances au salon Urgel Bourgie Feron Athos (1275, avenue Dollard, LaSalle, Qc, H8N 2J1),le mercredi 5 février, 2020 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Un service à l'église Madonna della Difesa (6800 Henri Julien, Montréal) petite Italie aura lieu le jeudi 6, février 2020 à 11.Au lieu des fleurs, un don de sang ou un don à Hema-Québec serait très apprécié.