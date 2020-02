MÉNARD, Abbé Jean, P.M.É.



M. l'abbé Jean Ménard, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le dimanche 26 janvier 2020 à l'âge de 91 ans et 6 mois.Né à Valleyfield le 23 juillet 1928, il était le fils de Joseph-Maximilien Ménard et de Juliette L'Arche. Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Valleyfield, puis ses études théologiques au Séminaire Universitaire d'Ottawa et au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 4 juillet 1954, il est parti le 10 septembre 1959 pour Cuba, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 1961. Il fut missionnaire aussi au Chili (1962-73) et au Nicaragua (1981-82). Au Canada, il a travaillé comme professeur à Moncton, N.B. (1956-59) et à Valleyfield (1977-79) et s'est impliqué dans divers secteurs de Montréal: Solidarité Québec-Amérique-Latine et Québec-Chili (1973-79), CISO (1976-2009), CECM (1976), CPMO (1979-80 et 1985-91), GTCQ (1980-2009), Amitié-Chine (1983-93), RAM (1984), Entraide Missionnaire (1990-2000), RML (1990-2009), OPDS (1991-2001), Développement et Paix (1991-2000), Alerte Centre-Sud (1991-95) et Attac-Québec. Il a travaillé aussi à l'Animation missionnaire de la Société des Missions-Étrangères (1983-2009). Au moment de son décès, il vivait retraité à Laval.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses belles-soeurs Monique Carrier et Jeanne Haineault, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à laSociété des Missions-Étrangères180 place Juge-DesnoyersLaval (Pont-Viau), H7G 1A4le jeudi 6 février 2020, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu le vendredi 7 février 2020 à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Web: https://www.smelaval.org