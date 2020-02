Armia a tout déclenché

NEWARK | L’élément déclencheur de cette brillante remontée du Canadien, qui lui a permis de quitter le New Jersey avec deux points, c’est Joel Armia.

Autant pour les joueurs que nous avons rencontrés dans le vestiaire, sauf peut-être le principal intéressé lui-même, autant pour Claude Julien, ce but en désavantage numérique inscrit par l’attaquant finlandais a été le point tournant qui a mené à cette victoire à l’arraché de la formation montréalaise. «Il a été le meilleur joueur de notre équipe, a indiqué l’entraîneur en chef du CH. En fait, j’irais encore plus loin, il a été le meilleur joueur des deux formations. Son but en désavantage numérique, alors qu’on perdait 0-3, nous a donné de l’énergie.

«Puis, Nate Thompson a obtenu un autre gros but. On a senti alors que cette équipe était affamée.»

Lindgren chancelant

Mais avant, Julien n’était certes pas satisfait de ses joueurs. De son gardien Charlie Lindgren notamment.

«Le premier 35 minutes, on n’était pas là du tout, a-t-il raconté. Même notre gardien n’était pas à la hauteur, mais il s’est bien racheté par la suite.

«En tirs de barrage, il a fait les arrêts qui nous ont permis de gagner.»

Le vent a tourné dans le dernier cinq minutes de la deuxième période», a-t-il renchéri.

Subban sur la touche

Pourtant bien en forme la veille et très généreux de son temps à l’endroit des quelques journalistes québécois venus à sa rencontre dans le vestiaire de siens, P.K. Subban n’a pas affronté son ancienne équipe mardi soir au Prudential Center.

Grippé, semble-t-il, il n’avait pas participé à la séance d’entraînement matinal des Devils ce qui faisait de lui un cas douteux pour le match quelques heures plus tard. Il a ainsi raté une première rencontre cette saison. Sa place au sein de la formation a été occupée par Colton White.

Subban est un sujet brûlant au New Jersey, lui qui ne montre qu’une mince récolte de six buts et cinq passes en 51 rencontres. Trois défenseurs (Sami Vatanen, Damon Severson et Will Butcher) affiche une meilleure production offensive que lui chez les Devils et son différentiel de -18 est le pire de son équipe.

Et dire qu’il lui reste deux autres années à son contrat qui doit lui rapporter neuf millions de dollars par saison.