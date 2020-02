Breuvages Blue Spike : des amendes minimales de près de 6 millions $ pour trois entrepreneurs

Revenu Québec a annoncé mardi avoir déposé 25 chefs d’accusation contre la compagnie Cidrerie Solar et une société à numéros, qui tiennent leurs activités sous le nom de Breuvages Blue Spike, pour des infractions en matière de fraude fiscale.

Les amendes minimales encourues pour l’ensemble des défendeurs totalisent plus de 5,7 millions de dollars, a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

«Les deux sociétés font le commerce de breuvages et de boissons alcoolisées. Elles sont accusées d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et d'avoir omis de déclarer et de remettre la totalité de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017», a fait savoir Revenu Québec.

Outre la compagnie à numéro et la Cidrerie Solar, les administrateurs sont également visés par les poursuites, soit Guillaume Soulières, de Prévost, Mathieu Gagnon Oosterwaal et Nicolas Gagnon Oosterwaal, de Mont-Royal.

La suite des procédures se déroulera vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme.