Difficile, le service à la clientèle

Nous sommes d’accord avec votre correspondant de ce matin qui déplore le comportement de la clientèle dans les grandes chaînes d’alimentation. Mon épouse et moi ayant travaillé longtemps dans ce genre de commerce en Outaouais, nous affirmons que les gens sont toujours pressés et surtout très impatients. Mais en revanche, de nos jours, les employés sont moins bien formés et n’aident plus la clientèle comme on le faisait dans notre temps.

Jc & Gab

J’aime le partage que vous faites en remettant entre les mains de chaque partie en présence sa part de responsabilité. L’impatience des gens se sent dans toutes les sphères de nos vies, en particulier au volant. À cela s’ajoute la diminution de personnel dans les magasins, et possiblement un plus grand laisser-aller dans sa formation.