Fini les canards boiteux, promet François Legault

Même si Investissement Québec (IQ) prendra désormais plus de risques, il faudra éviter les projets bancals, a prévenu hier François Legault.

« L’objectif, ce n’est jamais d’investir dans des canards boiteux, c’est d’investir dans des entreprises qui ont des perspectives de croissance importantes », a-t-il déclaré en point de presse à Montréal.

Au fil des ans, IQ a investi dans plusieurs entreprises qui ont connu de graves difficultés, dont Stornoway, Orbite et Enerkem.

Le premier ministre du Québec a rappelé qu’une prise de risques plus importante peut s’accompagner de rendements plus élevés.

« En affaires, il y a une courbe que tout le monde connaît: plus on prend de risques, plus, en moyenne, on va faire du rendement », a-t-il affirmé.

Mais prendre plus de risques peut aussi entraîner une hausse des pertes financières. Le gouvernement prévoit que le rendement d’IQ pourrait descendre jusqu’à environ 2 % par année, soit le coût moyen de ses fonds sur les marchés d’emprunt. Au cours des cinq dernières années, le rendement d’IQ a varié entre 2,4 et 8,8 %.

« IQ fonctionnait un peu comme une banque avec un objectif de vrai rendement, c’est-à-dire des revenus qui excèdent les dépenses, a soutenu M. Legault. [Maintenant], IQ est là pour amener des revenus additionnels au ministère des Finances [en attirant des investissements]. »

Départ de Monique Leroux

Le premier ministre a par ailleurs annoncé hier que le conseil d’administration d’IQ sera bientôt présidé par Jean St-Gelais, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien PDG de l’Autorité des marchés financiers et de Revenu Québec ainsi qu’ex-président de l’assureur La Capitale.

M. St-Gelais succédera à Monique Leroux, ancienne PDG de Desjardins, qui était en poste depuis 2016.

« Jean [...], c’était le boss de tous les fonctionnaires, alors je m’attends à ce qu’il nous aide à accélérer l’approbation des investissements », a lancé François Legault.