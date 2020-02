Gouvernement et institutions scolaires: pluie de salaires de plus de 100 000$

L’appareil gouvernemental, les municipalités et les institutions scolaires comptent environ 43 450 travailleurs avec un salaire de plus de 100 000$, selon un rapport de la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

«Trop souvent, nos gouvernements se cachent derrière des portes closes lorsque vient le temps de parler de rémunération», déplore Renaud Brossard, directeur Québec de la FCC.

Entre août 2018 et mars 2019, son organisation a réalisé plus de 3000 demandes d’accès à l’information, entre autres, dans des municipalités, des ministères, des établissements scolaires et des sociétés d’État.

C’est chez Hydro-Québec qu’on retrouvait durant cette période le plus d’employés, incluant les cadres supérieurs, avec un salaire de base dans les six chiffres, soit 6796. Cela représentait environ un travailleur sur trois chez le fournisseur d’électricité. La moyenne des salaires était de 119 095$.

Parmi toutes les demandes, Hydro-Québec avait aussi dans ses rangs le dirigeant gouvernemental le mieux rémunéré. Le président-directeur général, Éric Martel, touchait un salaire annuel d’environ 559 850$.

La deuxième position du palmarès revient à la Ville de Montréal où 5700 salariés, soit des avocats, des élus, des pompiers, des policiers et des fonctionnaires, recevaient par an plus de 100 000$. Ce groupe de personnes accaparait 686 millions$ sur la masse salariale de la métropole.

À Québec, ils étaient 343 employés.

Cinq universités

Dans le top 10 des organisations les plus généreuses, cinq universités, dont les revenus dépendent de fonds publics, se sont démarquées. L’Université McGill (1992 travailleurs), l’Université de Montréal (1613), l’Université Laval (1581), l’Université de Sherbrooke (1084) et l’Université Concordia (835).

Parmi les ministères du Québec, c’est celui de la Sécurité publique, responsable notamment de la Sûreté du Québec, «qui coûtait le plus cher aux contribuables». Environ 1150 employés gagnaient plus de 100 000$.

Sur les 2138 organismes visés, 450 auraient refusé de se plier à la loi d’accès à l’information, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Ville de Lévis, le Conseil de gestion du Fonds vert et l’Université du Québec à Montréal.

«Collectivement, les employés avec un salaire annuel supérieur à 100 000$ coûtent au-delà de 5,3 milliards $ par année aux contribuables québécois», avance M. Brossard, qui aimerait que Québec prenne exemple sur l’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario qui dévoilent déjà publiquement ces données.

«Nous ne voyons pas de raison valable pour laquelle les contribuables québécois devraient se contenter de moins et demandons au premier ministre François Legault de légiférer afin qu’une telle liste soit publiée par le gouvernement chaque année», conclut-il.